Almapristagaren: Börjar snart gråta

Foto: Jessica Gow/TT

Årets Almapris på fem miljoner kronor går till Bart Moeyaert från Belgien. Valet synliggör "ett självlysande författarskap", skriver juryn i sin motivering.

Bart Moeyaert befinner sig på barnboksmässan i Bologna när TT når honom.

- Det här är underbart. Jag debuterade när jag var 19 år, läste Astrid Lindgren från att jag var nio år och påverkades av henne, säger han och berättar att han själv kommer från en stor familj där han var en av sju bröder.

- Det kändes så rätt med Astrid. Jag läste om Bullerbyn och Saltkråkan där det också handlar om stora familjer, så jag kunde verkligen känna igen mig, säger Bart Moeyaert medan folk hurrar för honom i bakgrunden.

- Var inte så snälla, då börjar jag snart gråta, utropar han lyckligt.

Bart Moeyaert debuterade redan som 19-åring med romanen "Duet met valse noten". Sedan dess har denne produktive författare skrivit mer än 50 böcker på sitt modersmål flamländska – allt från bilderböcker till poesi. Han skriver också tv-manus och pjäser och undervisar i kreativt skrivande.

"Bart Moeyaerts förtätade och musikaliska språk vibrerar av undertryckta känslor och outtalade önskningar. Med filmisk närvaro gestaltar han ögonblick där relationer ställs på sin spets samtidigt som berättelsernas komplexitet pekar på vägar vidare", skriver juryn i sin motivering.

- Jag älskar er! Åh, det är fantastiskt, sade en klart överväldigad pristagare när juryns ordförande Boel Westin ringde upp för att berätta att han fått priset.

Foto: Joost Joossen

Årets Almapristagare är inte ute efter att gestalta idyller, eller klichébilden av den rena, oskuldsfulla barndomen, konstaterar juryn. I en av de få böcker som finns utgiven på svenska, "Kärleken man inte förstår", skildras en trasig familj i upplösning – sedd genom en 15-årings ögon.

Moeyaerts passionerade intresse för musik avspeglas på olika sätt i hans författarskap. Flera av hans böcker har inspirerats av genrer eller låtar, bland annat Nancy Sinatras "These boots are made for walking" ("De melkweg" som kom 2011).

Boel Westin konstaterar att Bart Moeyaert har en osviklig förmåga att gestalta den unga människan som inte har funnit sin plats – mellan barndom och vuxenliv, i en familj, eller i världen.

- Hans texter behandlar det komplexa på ett enkelt sätt, i positiv bemärkelse. De är inte svårbegripliga, men man behöver läsa långsamt för att se vad som står. Och han vidrör ofta komplexa frågor, säger hon.

Westin berättar om hans bok “Vintergatan" (“De melkweg", 2011), som handlar om tre unga barn på en mur som kommenterar en kvinna och en hund som går förbi.

- Bakom dem pågår arbetet på ett skrotupplag. Och det där är så typiskt för honom: två olika världar, med en mur emellan.

Bart Moeyaert debuterade tidigt, och även om han mest skriver realistiskt har han även skrivit djurberättelser, bilderbokstexter, noveller och dramatik. Dessutom är han översättare. Få av hans böcker har kommit ut på svenska, här är han relativt okänd.

- Men det hoppas vi ändra på, för det förtjänar han. Bart Moeyaert skriver fantastiskt, variationsrikt och är verkligen en fullblodsförfattare, säger Boel Westin.

Bart Moeyaert tar emot priset vid en ceremoni i Stockholms konserthus den 29 maj i år. (TT)

Foto: Jessica Gow/TT