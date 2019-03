Att mötas – lika stort som svårt

Foto: Mok Jinwoo

När danskompanierna i Skåne och Seoul möts blir det en helaftonsföreställning med tre verk som tillsammans bildar en helhet av skönhet och tänkvärda samtidsbilder. Kulturredaktören Sune Johannesson var på plats under den helt fullsatta premiären i helgen på Skånes dansteater.

Samarbete och gemenskap bygger vårt bästa nu och är enda vägen in i framtiden. Kvällens andra stycke – ”The longest distance between two points” – är en drabbande insikt om detta; hur vi hela tiden reser hinder mellan oss och förstör den närhet som skulle få oss att må bra.

I slutet är det det som sker, en kärleksfull ömhet i ett möte mellan två människor. Och det efter en lång stund av mer eller mindre stora väggar, som plötsligt har dykt upp framför huvudpersonen. Ibland kommer han förbi, bara för att i nästa steg möta nya väggar eller finna sig inringad från alla fyra håll. Alltid så nära sitt mål med nya möjligheter, samtidigt; så långt borta.

Foto: Mok Jinwoo

Verket är av koreografen Fernando Melo och blir också en utmärkt illustration till vad hela den här dansföreställningen handlar om; möten gör oss bättre. Vi lär oss av varandra, utvecklas och går vidare med nya insikter och frågeställningar.

För Melos dansverk är ett av tre i ett samarbete mellan Malmöbaserade Skånes dansteater och Seoulbaserade Korea National Contemporary Dance Company (KNCDC), där en koreansk koreograf gör ett nytt verk för dansare i det svenska kompaniet och där en koreograf från svenskt håll – nämnda Melo – arbetar med dansare från KNCDC. Det tredje verket är helkoreanskt. När turnén om någon vecka reser vidare i Korea blir det tredje verket istället helsvenskt.

Helheten är fantastisk, och här finns både linjer och kontraster att följa. Så inleds allt med en långsam rörelse helt i vitt, det är som om den kvinnliga dansaren svävar en bit ovan marken, och avslutas två timmar senare i mörker med smuts och pannlampor.

Foto: Pressbild

Foto: Aiden Hwang

Nivån på dansarna är imponerande, och närmast osannolika i de snabba och väl synkade rörelserna i inledande ”Immixture” – med det koreanska danskompaniets konstnärlige chef, Sungsoo Ahn, som koreograf. Detta verk känns för mig som en guide in i koreansk dans, kanske därför jag inte heller lyckas komma bakom det dekorativa?

De två följande verken är desto kraftfullare och går betydligt djupare. Det följande ”The longest distance between two points” är ett gripande verk om vår tid, som jag kommer att bära med mig länge.

Foto: Tilo Stengel

Foto: Tilo Stengel

Foto: Tilo Stengel

Kvällens finalverk bygger på individen kontra kollektivet i sin berättelse om hur stor del av arbetslivet bygger på anonymisering. Här är det gruvarbetare som sliter tillsammans, smutsiga kroppar i mörka gångar under jord med pannlampor som enda ljus under sina arbetsdagar.

När koreografen Hyerim Jang sätter namn på dessa kroppets arbetare är det människor vi möter, och istället för en anonym smutsig overall ser vi individer med känslor, familj och intressen. Varje hjälm bär ett namn. Så ger Hyerim Jang liv åt denna mullrande, hamrande, repetitiva kroppsdans som kallas arbetsliv.