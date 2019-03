Bauhaus fyller 100 – och äntligen riktas ljuset mot kvinnorna

Foto: Jens Meyer

Bauhaus, denna skola och rörelse för konst, design och arkitektur, är en 1900-talsjätte som har och har haft enorm betydelse. I år fyller dom 100 år, och äntligen börjar historieskrivningen att breddas, skriver konstskribenten Carolina Söderholm. För det är först nu som allt fler kvinnor inom Bauhaus lyfts fram. Den öppna synen om att alla var välkomna, som dess grundare Walter Gropius hade deklarerat vid starten, stämde inte. Kvinnor var inte alls välkomna på alla utbildningar.

När den nya Bauhausskolan invigs i tyska Dessau år 1926 samlas mästarna på taket. Bland de tretton lärare som poserar framför kameran finns en kvinna: Gunta Stölzl (1897-1983).

Det säger något om denna världsberömda skola, som mer än någon annan rörelse format 1900-talets konst, design och arkitektur. Till saken hör att vävverkstaden under hennes ledning tidigt utvecklas till en av dess mest uppmärksammade och professionella avdelningar. Ändå har skolans många framgångsrika textilformgivare, liksom dess kvinnliga studenter och lärare i stort, varit märkligt frånvarande när historien om Bauhaus skrivits.

Lagom till 100-årsjubileet av skolans grundande är det hög tid att ändra detta. Vad som behövs är inte bara att fylla i enstaka kunskapsluckor, utan att förändra hela synen på rörelsen. Istället för att förknippas med ett gäng av modernismens manliga superstjärnor, är det dags att se Bauhaus sammansatta karaktär och betydelse. Det handlar bland annat om att uppvärdera det nyskapande arbete som utfördes inom kvinnodominerade fält som textil och keramik. Men också att spåra de många kvinnliga pionjärer som gick vidare inom mode, fotografi, arkitektur, möbel- och industridesign.

Faktum är att berättelsen redan är på väg att redigeras. Under 2010-talet har Bauhaus-Archiv i Berlin, skolans museum och forskningsarkiv, äntligen vaknat och i en rad soloutställningar satt fokus på dess kvinnliga aktörer. Även ett antal internationella utställningar och publikationer har den senaste tiden lyft fram dem i ljuset. Inte minst lovar den kommande boken "Bauhaus Women - a global perspective" spännande läsning. I den skildrar forskarna Elizabeth Otto och Patrick Rössler 45 av de drygt 460 kvinnor som hann studera på skolan fram till 1933, då den stängdes efter påtryckningar av nazisterna.

Grundad i Weimar år 1919 av den tyske arkitekten Walter Gropius blir utbildningen betydelsefull från start. Här undervisar de främsta aktörerna inom tidens kosmopolitiska avantgarde, från arkitekten Ludwig Mies van der Rohe och abstrakta målare som ryske Vasilij Kandinskij och schweiziske Paul Klee till den experimentelle fotografen och typografen László Moholy-Nagy, född i Ungern precis som stålrörsmöblernas Marcel Breuer.

Skolans namn hämtar Gropius från den medeltida bygghyttan. Denna idealbild av skolan som en samlande verkstad för alla konstarter utgör Bauhaus-filosofins grund. Gropius ambition är att upplösa gränserna mellan allt från konst, smide, textil och scenografi till design och bokbinderi och sätta in dem i ett arkitektoniskt sammanhang - ungefär som gotikens katedraler. Målet är att skapa en helhetsmiljö och allkonstverk, som omfattar hela den moderna livsstilen. I botten finns en stark social medvetenhet och genomarbetad pedagogik. Lärarna kallas i medeltida anda för mästare och eleverna för lärjungar, och de uppmuntras knyta samman hantverk och industri.

Det är också skälet till att många av skolans elever senare så ledigt växlar mellan olika uppdrag och fält. En av dem är Ré Soupault (1901-1996, född Erna Niemeyer). Utbildad på Bauhaus under tidigt 1920-tal rör hon sig i dadaismens och surrealismens inre kretsar, när hon etablerar sig i först Berlin, senare Paris och New York som modedesigner, journalist, filmskapare och fotograf. Genom egna modebutiken Ré Sport i Paris lanserar hon 1931 sina praktiska, bekväma kläder för den moderna yrkeskvinnan. Framför allt utvecklar hon transformationsdräkten, designad för att enkelt kunna anpassas från arbetsdag till nattliv med väl valda accessoarer.

I likhet med två andra kvinnliga Bauhausfotografer, Lucia Moholy och Gertrud Arndt, förvisas hennes arbete senare ut i historiens marginaler. När det gäller Moholy tvingas hon under decennier föra en ojämn kamp mot Walter Gropius för att få tillbaka de negativ han som skolans rektor disponerat, men sedan förvägrar henne rättigheterna till. Först de senaste åren har värdet av deras arbete i framkanten av fotokonstens utveckling så smått börjat diskuteras.

Under 1920-talet får Bauhausskolan ett oerhört starkt inflytande på den modernism och funktionalism som växer fram i Europa, och på svensk hemmaplan slår igenom med Stockholmsutställningen 1930. De tidiga årens medeltida bygghytte-ideal, hyllande av hantverk och närmast mysticistiska och expressionistiska drag försvinner. Istället inriktas utbildningen på design för industriell produktion och modernistisk arkitektur.

1926 flyttar skolan till Dessau, sedan myndigheterna i Weimar framfört allt fler klagomål på skolans radikala pedagogik. De nya industriliknande byggnaderna med sina släta, vita väggar, glasade fasader, horisontala fönsterband och platta tak är en sinnebild för den rationella funkisarkitekturen.

Skolans utveckling speglas i arbetet hos industridesignern Marianne Brandt (1893-1983), en av få kvinnliga Bauhausprofiler som länge varit relativt välkänd. Flera av hennes stramt tidlösa produkter tillverkas än idag. Själv vittnade hon om hur svårt det var som kvinna att få utrymme i den mansdominerade metallverkstaden. Tack vare sin skicklighet och formkänsla avancerar hon ändå till chef. Under sina år på Bauhaus går hon från utsökt hantverk, som te- och kaffeserviser i silver, ebenholts och plexiglas - en chockerande modern materialblandning - till industriprodukter i krom, aluminium och glas, däribland elektriska armaturer.

En som först nyligen lyfts in i strålkastarljuset är däremot Anni Albers (född Fleischmann, 1899-1994), i vinter hyllad med en succéutställning på Tate Modern i London. År 1922 börjar hon på Bauhausskolan i Weimar, men upptäcker besviket att hon som kvinna inte har tillträde till alla kurser. Särskilt suktar hon efter den glaskurs där hennes blivande man, konstnären Josef Albers, undervisar. Men denna skola som utlovar jämlikhet och en progressiv ideologisk och konstnärlig hållning, föser efter den allmänna grundkursen in de kvinnliga studenterna i vävsalen, då vävning anses vara en utpräglad feminin talang.

Vid skolans öppnande hade Walter Gropius deklarerat att alla sökande var välkomna oavsett ålder och kön. Men han hade inte räknat med att en tredjedel av skolans elever skulle bli kvinnliga. Själv ska denne kompromisslöse modernist ha betraktat kvinnor som underlägsna när det gällde hans egen disciplin, arkitekturen. Han menade att de inte hade samma intellektuella förmåga som män att handskas med tredimensionell form.

Anni Albers blomstrar ändå i vävverkstaden under den driftiga och vidsynta Gunta Stölzl ledning. Tillsammans med övriga elever experimenterar hon tidigt med syntetiska material. De utvecklar funktionella textiler som absorberar ljud och reflekterar eller dämpar ljus, samt bejakar ny teknologi inom området. I sina färglysande geometriska mönster förenar Anni Albers den abstrakta konsten med traditionell vävteknik, och kommer att bli en internationell föregångare inom modern textilkonst.

Då nazisterna 1933 tar makten är Bauhaus dagar räknade. Som svar på kravet att alla internationella lärare avskedas, lägger Gropius ner skolan i protest. Många av dess konstnärer, arkitekter och formgivare går i exil, däribland det judiska paret Anni och Josef Albers. De bjuds in att undervisa på det frisinnade Black Mountain College i North Carolina, där bland andra Albert Einstein sitter i styrelsen och popkonstnären Robert Rauschenberg utbildats.

I USA skapar Anni Albers sig en framgångsrik karriär som professor, konstnär och formgivare. År 1949 blir hon den första textildesignern att ha en separatutställning på Museum of Modern Art i New York. Hela livet behåller hon sin nyfikenhet på nya tekniker och material. Djärvt mixar hon papper, jute, tagel och cellofan i sina textiler. I Bauhausskolans anda formger hon mönster och tryck för massproduktion, med målet att göra god vardagsdesign tillgänglig för alla. Genom böcker som "Designing" (1943) och "On Weaving" (1965) är hon dessutom med och lägger grunden för designteori- och historia som akademiskt studiefält.

Det är förstås tillfredsställande att Anni Albers omfattande livsverk slutligen får det erkännande som det förtjänar. Samtidigt väcker det frågor kring hur många fler banbrytande Bauhauskvinnor som väntar på att plockas fram ur historiens gömmor.

Lika angeläget är att forskningen går vidare kring villkoren för skolans kvinnliga studenter och lärare, och hur det påverkade deras utveckling och arbete. Trots att det existerar tonvis av Bauhaus-litteratur, är allt långt ifrån sagt om denna i vissa avseenden så radikala och andra så konservativa utbildning. Arbetet att syna Bauhaus bortom myten har bara börjat.

