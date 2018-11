Bo Pellnäs: Brexit i dårskapens tid

Foto: Matt Dunham

När denna artikel började skrivas hade den brittiska regeringen just avslutat sitt sammanträde där man godkände det avtalsutkast som föreligger om Storbritanniens utträde ur EU. Avtalet på 500 sidor har beskrivits i positiva termer av både EU:s företrädare och den brittiska premiärministern Theresa May. Man ska inte låta sig imponeras av detta. Resultatet är det bästa man kunde uppnå, säkerligen inte alls det man önskade. Nu vet vi att åtminstone för stunden lyckades May tvinga fram ett regeringsbeslut.

Det som framkommit om avtalstexten, pekar på att de svåraste frågorna än en gång har skjutits på framtiden. Redan vid det första mötet i Bryssel för snart två år sedan stod det klart att den irländska gränsfrågan var näst intill omöjlig att hantera. Båda parter sade sig då vara överens om att ett slutligt avtal förutsatte och krävde att en gräns inte fick upprättas mellan Nordirland och den Irländska Republiken. Nu försöker man kringgå problemet genom att Storbritannien övergångsvis stannar kvar i en tullunion med EU samt att Nordirland i vissa av avseenden blir kvar i EU:s inre marknad. Vad detta innebär, framför allt tidsmässigt, är oklart. Något förbluffande är att både Brexit- och EU-anhängare sidor använder samma argument för att bekämpa avtalet Man säger att det tvingar britterna att dansa efter EU:s pipa men utan att ge dem inflytande över processen i Bryssel.

Det var olycksbådande när Jo Johnson, transportminister och EU-förespråkare, tidigare lämnade regeringen. Han är bror till den mer kände Boris Johnson, den rabiate Brexit-anhängaren. På torsdagsmorgonen lämnade ytterligare tre ministrar Mays regering. Allvarligast var EU-förhandlaren Dominic Raabs avgång. Allt tyder på att Brexitörerna inom Torypartiet försöker driva fram ett misstroendevotum mot Theresa May i parlamentet. Det är nu helt möjligt att Torypartiet splittring leder till att parlamentet avvisar avtalsförslaget. Det nordirländska unionistpartiet DUP hotar att med sina tio utslagsröster fälla Mays regering om någon form av tullgräns skapas mellan Nordirland och England.

Trots ondagskvällens regeringsbeslut kan därför britternas utträde ur EU bli kaosartat, om det ens kommer till stånd. I åratal har den brittiska tabloidpressen fört en skamlös kampanj mot EU, där inga argument var för grova eller lögnaktiga. Den fortsatta politiska processen kommer därför att präglas mer av känslostormar än av förnuft och kompromisser. Även för Labourledaren Jeremy Corbyn kommer snart sanningens minut. Han har undvikit att ta tydlig ställning till det brittiska medlemskapet i EU och väntat ut Torypartiets sammanbrott, som skulle tvinga fram ett nyval och föra Labour till makten. Men även ett nyval skulle helt domineras av frågan om medlemskapet i EU. Under alla omständigheter måste Corbyn nu visa korten.

Bo Pellnäs är säkerhetspolitisk kommentator.