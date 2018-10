Fastfrusen i den arktiska isen

RECENSION: Teater Polarfararna Manus: Camilla Blomqvist Regi och idé: Åsa Johannisson Scenografi och kostym: Katrin Brännström På scen: Malin Alm, Myra Neander, Anita Nyman Riksteatern på Kristianstads teater, 16/10 Visa mer...

I det här yrket händer det inte alltför ofta att man traskar iväg till teatern utan att ha en susning om vad man skall se, och där såväl pjästitel (”Polarfararna”) som manusförfattare (Camilla Blomqvist) och regissör (Åsa Johannisson) är nya bekantskaper. Så inför Riksteaterns besök på Kristianstads teater i tisdags – som ett led i sin treåriga scenkonstsatsning ”på några av vår tids stora ödesfrågor”, nämligen ”Människa och natur” och ”Demokratins gränser” – var åtminstone jag lika förutsättningslöst tom och ren som Katrin Brännströms kongenialt karga scenbild: ett skinande vitt isberg mot en kolsvart stjärnhimmel med momentana snöfall.

”Det här är inte verkligheten, det här är inte Arktis”, utbrister inledningsvis en av pjäsens tre kvinnliga polarfarare – forskningsledaren Gisela (Anita Nyman) och assistenterna Andrea (Malin Alm) och Sally (Myra Neander) – i detta existentiella eko-drama som utspelar sig i just Arktis. I likhet med många ökenresenärers vittnesmål om den närmast mytiska andliga tomheten i det ödsliga landskapet, förmedlas också här känslan av overklighet, i naturen och småningom också i det egna psyket. Sand som snö, här finns under alla omständigheter spännande premisser i Blomqvists text, som bygger på regissör Johannissons dagbok under sin tid som passagerare på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016.

Under den halvannan timme långa enaktaren ägnar sig de tre vitklädda forskarna åt monologer och dialoger medan de borrar och tar prover i den lika bländvita omgivningen. Uppsättningen består så av moralfilosofiska samtal om utsatthet, lojalitet och överlevnad, emellanåt också om priset för den faustiska vetenskapens gränslösa strävan, här personifierad av Giselas blinda upptagenhet med sin forskargärning och hennes vådliga drift att föra sitt lilla team allt längre ut på isen, bort från lägret.

Blomqvists text har avgjort kvaliteter och nosar på intressanta spörsmål om allt från klimatfrågor till mellanmänskliga relationer i skyddslösa katastroflägen. Men gestaltningen av tematiken och motiven är alltför ojämn, hastigt övergående och halvkväden, vilket också gett Johannisson problem med regin.

Även talpjäser med stark betoning på texten behöver något slags scenisk dynamik för att åskådliggöras, men eftersom manuset saknar en tydlig dramatisk struktur – ingenting händer – står föreställningen i likhet med sina rollfigurer snart fastfrusen och utan kompassriktning i den arktiska isen, och kommer ingenstans. Synd på så lovande utgångspunkter.