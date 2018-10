Hösten väcker dofter

Foto: Pressbild

När regnet faller på hösten kommer lika plötsligt dofterna av alla de slag. Från skogens blad, svamp och gräsens allmänna förruttnelse. Fuktiga barr och trattisar och vattenpussar. Men också mögel och mindre behaglig lukt. Alla väcker de minnen.

Vilket föranleder ett av helgens tips. I alla fall om du är beredd att ta dig ända bort till Wanås:

1) Wanås konst: ”Natsukashii – Doftminnen”. Att betrakta och eller möjligen lyssna på konst är regeln. Men att lukta konst? Det blev verklighet i Prousts mastodontverk ”På spaning...” för dem som kan sin litteraturhistoria, och det blir än mer handfast denna helg på underbara Wanås när den tillfälliga (27 oktober-4 november) utställningen ”Natsukashii – Doftminnen” öppnar med performancen ”Vågar vi blunda” med dansaren Carmen Olsson på lördag och söndag. Där utöver finns nio konstnärer med uppdrag att skapa dofter. Och därmed att öppna upp för dina minnen. För det är väl det som dofter kan göra allra bäst? Utställningen är en del i ett forskningsprojekt från Kyoto.

2) Bio Scala: ”Leave No Trace”, söndag. Få filmer har satt så djupa avtryck hos mig som Debra Graniks debutfilm ”Winter's Bone” där Jennifer Lawrence ochså slog igenom – som tappert kämpande ung mor i redneckland. Efter en mellanfilm är nu Granik tillbaka med ännu ett dotter-far-drama och utan att ha sett den så kan jag lova att hänga på låset på söndag (visas även onsdag och torsdag på den ärevördiga biografen). En film av henne missar man inte.

3) Ystads konstmuseum: ”Beirut, Beyrut, Bayrut, Beyrouth, Beyrout” Vidga dina vyer, gå till Ystads konstmuseum. Konstnärer från den bubblande staden med så många olika stavningar, så fylld av elände och glädje, historia och nutid, tradition och förändring, presenteras av några av dess egna röster i en ambitiös exposé. Missa inte den.

4) ”We Have a Dream”. Om man ändå är ute och far norrut i helgen så ramlar man mer än gärna in på Kristianstads regionmuseum och öppningen av den stora fotografiska utställningen med många världsportätt tagna av ystadsuppväxta fotografen Albert Wiking. Hans och Oscar Edlunds utställning har redan gjort succé på Fotografiska i Stockholm, med 112 porträtt – alla från Malala till vardagshjältar, till Marina Abramovic Dalai Lama och andra superkändisar. Med gemensamma nämnaren att de gjort skillnad. ”We Have a Dream” öppnar under lördagen på Regionmuseet.

5) Och för de lite mer vuxna som älskar att dansa en fredagseftermiddag i Ystad följer strömmen till höstens andra KlubbHäng på Restaurang Litemer vid regementsområdet.

Ta det försiktigt där ute i höstlovslandet.