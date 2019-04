Katter och människor i New York-noveller

Sedan Kristen Roupenians novell ”Cat people” publicerades i New York Times i slutet på 2017 har den gjort viral succé. Inte för inte intar den också en central plats i hennes debutbok ”You know you want it” som nu översatts till svenska av Amanda Svensson och talande nog givits titeln ”Kattmänniska”. Kulturskribenten och kattägaren Kristian Fredén har läst, imponerats och konfunderats.