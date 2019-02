Vansinne att korta straff pga okunskap om lagen

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Om det går att begå brott och komma undan straff bara genom att påstå att man inte kände till lagstiftningen är vårt trygga, transparenta rättssamhälle på väg att trasas sönder. Lagen ska gälla precis lika för alla vuxna. Punkt.

Häromdagen dömdes en mamma för att ha slagit sina barn. Men straffet blev inte vad det borde ha blivit, för Solna tingsrätt tog hänsyn till att hon påstod att hon inte visste att barnaga var förbjudet i Sverige (Metro 6/2).

Genom att säga att det minsann var tillåtet att slå små barn i de länder hon tidigare bott i fick hon i stället för ett års fängelse bara skyddstillsyn och tre månaders fängelse

Detta är djupt allvarligt. Om någon kan komma undan bestraffning genom påstå sig vara okunnig om paragrafer och regler öppnar det för en plötslig våg av människor som sitter som frågetecken i våra domstolar. ”Äh, jag hade ingen aaaaaaning. Hur skulle jag veta det??? Vaddåååå liksom lagen liksom – finns den på Netflix?”

Jag struntar blankt i om det var helt i sin ordning att klå upp sina barn i Afghanistan och Irak. Här i Sverige har den folkvalda riksdagen bestämt annat. Här skyddar vi barnen.

Domen visar på hur oerhört farligt det kan bli om integrationen fungerar så uselt som den gör idag. Försvaret ville sänka straffet med argumentet att kvinnan hade varit väldigt isolerad i Sverige och var analfabet.

Men man har faktiskt en skyldighet att följa lagar ändå och om man inte kan läsa får man be någon annan läsa i ens ställe. Hur många fler människor bor inte här som inte kommit in i samhället, som isoleras via ebo-lagstiftning och brist på krav? Kvinnan hade bott här sedan 2015 så hon hade inte precis klivit över gränsen. Nej, hon har haft tid och hon har ansvar.

Om alla som inte integrerats kan komma undan straff för brott de begår genom att svänga sig med vaga bortförklaringar eller hänvisa till sina hemländers lagstiftning blir de en risk för andra. Oj, jag visste inte att man skulle köra på höger sida här? Ooops, är det förbjudet att diskriminera? Nämen, i mitt hemland straffas ju den som blir våldtagen och inte våldtäktsmannen, så...

Inte skulle väl någon svenskfödd få trassla sig ur missar i deklarationen eller trafiken genom att påstå att hen missat just den sidan i lagboken?

Nej, skärpning. Demokrati och likhet inför lagen skänker oss trygghet, och vi måste slåss för den principen.

