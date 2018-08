Bil backade in på ICA Supermarket Sölvesborg

En bil backade sent i natt in i entrén på ICA Supermarket i centrala Sölvesborg. Flera män ska sedan ha sprungit in i butiken och sedan kört därifrån, enligt Sveriges Radio Blekinge.

En bil backade sent i natt in i entrén på ICA Supermarket i centrala Sölvesborg. Flera män ska sedan ha sprungit in i butiken och sedan kört därifrån, enligt Sveriges Radio Blekinge.

Väktare mötte upp polis på plats och vid halv fem stoppades en bil med två män, en 50-åring från Småland och en 29-åring från Skåne. De har gripits, misstänka för stöld, skriver BLT.

Vad som stals är ännu oklart.