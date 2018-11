Höjd förseningsavgift – men fritt att låna film

Foto: Christine Olsson/TT

Förseningsavgiften vid bibliotekslån höjs till fem kronor för all media. Men avgiften för att låna film slopas.

Tidigare har det kostat 15 kronor för att låna en film i en vecka från biblioteket. Nu föreslås den avgiften tas bort från och med den 1 januari. I nuläget har nämligen bara två av sex kommuner i Skåne nordost denna avgift och snart kommer film och övrig e-media kunna laddas ned via Snoka.

Däremot höjs förseningsavgiften för vuxenmedia till fem kronor per dag. I dagsläget kostar det två kronor per dag eller fem kronor per dag beroende på typ av media.