Sökgruppen har lämnat Skepparslöv

I nästan två veckor har jakten på försvunna VM-hunden Leela varit koncentrerad till Uddarp – rekreationsområdet i Skepparslöv där hunden försvann. Men på tisdagskvällen togs ett avgörande beslut.

På måndagseftermiddagen kom det in en observation kring Leela. Hon hade då siktats utanför Valje, på gränsen till Blekinge. Den lilla sökgruppen som kamperat i Uddarp och under dagar försökt förmå Leela att stanna kvar i detta område och med tålamod – och bland annat preparerade fällor – locka fram henne, satte sig i krismöte under tisdagskvällen.

Detta efter att man blivit säker på att colombianska Leela lämnat skogsområdet i Skepparslöv.

– Man har gjort kontroller efter de observationer som man fått in och kunnat bekräfta att det är Leela som setts, säger Joakim Persson, kontaktperson förr Leelas ägare. Man har flyttat hela organisationen till det nya området.

Nu görs ansträngningar för att behålla Leela i den region omkring där hon nu är så att hon inte springer vidare.

– Man försöker mata in henne på ett sparsamt sätt, inte så att hon blir mätt – men så att hon stannar kvar i området.

Joakim Persson uppmanar den som tror sig se den trefärgade sheltien Leela i trakterna av Valje, Gammalstorp, Blekingegränsen att ringa tipstelefonen.

– Vi vill inte att man söker på egen hand efter Leela eller om man ser henne – försöker jaga ikapp henne, men däremot att man håller ögonen öppna och hör av sig till tipstelefonen så fort en observation görs i området.

Fotnot: tipstelefonen har nummer 0708-969370.