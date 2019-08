Kontanter och verktyg stals vid ett villainbrott i Bromölla. Tjuven eller tjuvarna ska också ha försökt öppna ett vapenskåp.

Brottet begicks någon gång under fredagen eller tidigt på lördagsmorgonen.

– De har gått in via altanen och brutit upp ett fönster. Sedan tog de sig ut via källardörren, berättar Evelina Olsson, presstalesperson på polisen.

– De ska ha stulit kontanter och verktyg. De ska också ha försökt ta sig in i ett vapenskåp, men inte lyckats.