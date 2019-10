30 miljarder till skånska välfärden

Den statsbudget som nyligen presenterades innebär stora satsningar på välfärden, jobben och tillväxten. Vi talar om närmare 30 miljarder kronor i satsningar som bland annat går till skånsk sjukvård och skola. Det skriver Henrik Fritzon som är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne och Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Med statsbudgeten för 2020, som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, får kommuner och regioner ytterligare anslag för att förbättra välfärden. Totalt ökar anslagen till kommuner och regioner med fem miljarder kronor.

Ökade anslag till kommunerna ska finansiera åtgärder för bättre vård och omsorg för personer med demens samt riktade insatser för äldre. Totalt avsätts 610 miljoner kronor för detta. I anslagen till kommunerna finns också en satsning på att stärka läraryrket med ett professionsprogram och en halv miljard går till fler lärarassistenter i skolan.

Just bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är en av huvudförklaringarna till att det finns brister vad gäller operationskapaciteten.

Till regionerna avsätts särskilda medel för att stärka primärvården och för att minska köerna. Det ska göras med incitamentspengar – den så kallade kömiljarden – och genom att stödja vidareutbildning av sjuksköterskor. Just bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är en av huvudförklaringarna till att det finns brister vad gäller operationskapaciteten. Det leder i sin tur till att sjukvården inte kan ta emot alla som står i kö för operation i tid.

Köerna ökar i hela landet, och i Skåne hade i augusti nästan 8 500 personer väntat längre än de tre månader som vårdgarantin föreskriver som maxgräns. Inte vid något tillfälle under hela förra mandatperioden tvingades så många vänta så länge.

I statsbudgeten finns även andra viktiga satsningar på hälso- och sjukvården. En välkommen sådan är de ökade anslagen till barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan tidigare vet vi också att satsningen på cancersjukvården, som pågått sedan 2015, får fortsatt finansiering. Denna reform med så kallade standardiserade vårdförlopp har inneburit oerhört mycket för svensk och skånsk cancervård.

I år betalas endast 20 av 55 miljoner kronor ut till utvecklingen av cancersjukvården. Istället används de statliga cancerpengarna till vårdvalen.

Region Skåne var bland de regioner som snabbast genomförde reformen och vi ser därför med oro på hur alliansstyret i Region Skåne som tillträdde efter valet förra året valt att nedprioritera utvecklingen av cancersjukvården genom att inte använda hela anslaget. I år betalas endast 20 av 55 miljoner kronor ut till utvecklingen av cancersjukvården. Istället används de statliga cancerpengarna till vårdvalen. Det visar hur viktigt det är att bevaka hur borgerligt styrda regioner och kommuner använder de statliga anslagen. Det räcker inte att staten pekar ut prioriterade områden.

På fem år har 350 000 fler fått ett jobb att gå till och sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inom välfärden arbetar idag 100 000 fler än för fem år sedan, något som bland annat blivit möjligt genom att vården, skolan och välfärden under förra mandatperioden tillfördes 35 miljarder kronor. Men det beror också på att kommuner och regioner har satsat på utbyggnad av välfärden. I Region Skåne, för att nämna ett exempel, anställdes under rödgrön ledning fler än 2 000 fler i sjukvården under förra mandatperioden. Det ledde till att den skånska sjukvården, som tidigare rankats som sämst i landet, snabbt steg till att idag ligga över rikssnittet.

Det är ingen hemlighet att det finns inslag i denna budget som vi socialdemokrater inte är särskilt förtjusta i.

För att kunna utveckla välfärden måste fler komma i arbete. Därför fortsätter satsningen på Kunskapslyftet med 93 000 platser 2020. Att skapa fler jobb på sikt kräver också fortsatt omvandling av svensk ekonomi. Att ställa om mot en fossilfri ekonomi är den viktigaste framtidsfrågan, men det är samtidigt också ett sätt att skapa fler jobb och högre tillväxt genom att öka svensk konkurrenskraft inom grön teknik. De satsningar som nu görs i statsbudgeten kommer att ytterligare bidra till denna omställning och därmed till fler jobb.

Det är ingen hemlighet att det finns inslag i denna budget som vi socialdemokrater inte är särskilt förtjusta i. Detta gäller i synnerhet värnskatten som nu avskaffas, något som gynnar de som har de allra högsta inkomsterna. Vi hade hellre sett att de pengarna använts till välfärden. Men detta är viktiga frågor för Centern och Liberalerna och i samarbeten måste man kompromissa. Alla får inte precis som de önskat, men alla får igenom en del av sin politik.

På så sätt speglar statsbudgeten ganska väl vad en majoritet i landet vill ha samtidigt som vi fått en stabil regering. Sammantaget är det en budget för bättre välfärd, fler jobb och ökad tillväxt.

Annlie Karlsson (S)

gruppledare i riksdagen

Henrik Fritzon (S)

gruppledare i Region Skåne