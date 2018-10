Anna: Jag saknar ett Systembolag på C4 Shopping

Varför finns det inget Systembolag på C4 Shopping? Och är Kristianstadsbladet dumsnålt och småaktigt? Det är två tunga ämnen idag.

Anna har varit på C4 Shopping och handlat.

– Det var hur fint som helst, luftigt och fint. Men jag undrar varför det inte finns något Systembolag där, jag tycker att det saknas, säger Anna.

Enligt Systembolaget finns inga planer på en etablering i C4 Shopping. En pressekreterare skriver:

”Systembolaget har riktlinjer för etablering av nya butiker. Vi har minst en butik i varje kommun i landet. Bedömning om eventuella ytterligare butiker görs utifrån antal invånare över 20 år i kommunen, samt en samlad bedömning av andra faktorer som till exempel avståndet till närmaste Systembolagsbutik. Den första butiken i en kommun ligger alltid i centrum/centrumnära läge och därefter placeras eventuella ytterligare butiker med hänsyn till övrig detaljhandel, utifrån att ge en god service till kunderna. Det är Systembolagets styrelse som beslutar huruvida nya butiker ska öppnas.”

Morgan har tröttnat på pratet om att SD mobbas.

– På vilket sätt mobbas de? De har ju representation i förhållande till valresultatet. De får lägga motioner och debattera precis som vilket annat parti som helst, säger Morgan.

– Dessutom kan vi konstatera att det var 83 procent som inte röstade på Jimmie Åkesson, fortsätter Morgan.

Agneta är inne på samma tema. Hon skriver:

”Synpunkter på regeringsbildningen. Visserligen fick SD många röster, men man kan inte påstå att svenska folket röstat på dem. De flesta gjorde det inte!”

Ingrid har ett råd att dela ut till Moderatledaren Ulf Kristersson som fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering.

– Kristersson, hur står det till? Ena veckan hjälper du till att ge Löfvén sparken, nästa vecka bjuder du in till samtal för att få stöd. Sätt ned foten mot dina allianskollegor och tala med Jimmie Åkesson. Hur svårt kan det vara? säger Ingrid.

Torgny har så smått börjat förbereda sig på att det kan bli ett nytt val inom kort.

– Det verkar som om det kommer att bli ett nyval och sen kommer det ett EU-val. Därför vill jag lyfta frågan om att vallokalen på Parkskolan i Kristianstad behöver ändras så att de med funktionshinder lättare kan komma in i lokalen, säger Torgny.

Frideborg ringer på torsdagsmorgonen och är både ledsen och upprörd.

– Vi har just nu varit ute och begravt vår katt. Den blev påkörd mellan Yngsjö och Åhus kärr och dog. Jag vill skicka ett stort fång med ris till personen som körde på katten. Varför kunde inte föraren sett till att katten kom av vägen? Eller kanske kommit in och berättat om katten? säger Frideborg.

Två personer hör av sig om tv-tidningen som inte längre kommer med Kristianstadsbladet.

Nicklas skriver:

”Jag tycker det är dumsnålt att skippa tv-bilagan som tidigare kommit med onsdagstidningen. För mig är tv-bilagan mycket uppskattad då jag får en överblick över nästkommande veckas tv-program. Att bara ha dagens programtablå gör att jag inte får någon som helst framförhållning i min planering av veckans tv-tittande. Nu får jag börja titta efter en annan morgontidning som har tv-bilaga. Dagens Nyheter, kanske?” skriver Nicklas.

Karin skriver:

”Det är högst småaktigt av er att slopa tv-bilagan. Ni har ju en gång tidigare minskat ner texten på tv-utbudet rejält och i stället fyllt ut med meningslösa bilder. Även Melodikrysset föregående veckas lösning, ett par minimala rader togs då bort. För övrigt är hela tidningen numera utfylld med stora intetsägande bilder som kunde skurits ned betydligt till förmån för text. Skärp till er! Ni vill väl ha prenumeranter?”

Det är klart att vi är ödmjukt medvetna om att alla förändringar, stora som små, vi gör i utbudet vållar reaktioner. Vi gör många små förändringar i vår verksamhet just nu, en del försvinner, annat blir mindre, något blir större. Allt har till syfte att vi ska kunna fokusera ännu mer på vår lokala bevakning, bli ännu vassare, kunna vara ännu mer på plats, under fler timmar på dygnet.

Vi tror nämligen att lokaltidningen Kristianstadsbladet, med redaktioner på fyra orter i nordöstra Skåne, med egen sportredaktion, med egna kultur- och nöjesredaktörer, med egen familjeredaktör, ska lägga krutet på just det lokala innehållet, de lokala nyheterna och de lokala berättelserna.

Kristianstadsbladet får mer stryk av Bengt. Han är inte nöjd med hur distributionen fungerar:

”Jag har under hela sommaren, och har fortfarande, problem med att min tidning inte är nerstoppad i min brevlåda. Detta har hänt åtta gånger av tio, så det är ett stort problem nu när höstregnen börjar. Jag har anmält detta tre gånger till tidningsbärarna (två gånger per telefon och en gång via mejl) utan att det blivit någon bättring. Den 18/9 skrev jag brev till Kristianstadsbladets kundtjänst i frågan. Inget har hänt och inte ens ett svar på brevet. Anser ni inte att prenumeranterna är viktiga eller varför händer inget? ”

Johan Lundin är vd på Point Logistik (som tagit över distributionen efter Tidningsbärarna). Han säger:

– Tack för upplysningen. En tidning skall alltid levereras nedstoppad i lådan, precis som du säger. Jag hjälper dig gärna med att se till att det blir gjort. Ta kontakt med mig via vår växel eller på annat sätt, så ser jag till att vi löser problemet.

Upplysningsvis är växelnumret 044-18 55 00.

Staketet kring kyrkan vållar fortsatt diskussion.

”Jag måste svara på anonym kvinnas åsikt om staket kring kyrkan. På 400 år har det hänt rätt mycket med bland annat ökad brottslighet och förstörelse av egendom så staket är nog bra”, skriver signaturen Ej anonyme Urban på Kulltorp.