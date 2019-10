Åt dem som redan har på de svagas bekostnad

Foto: Linus Svensson/TT

Ulf Kristersson påstår med emfas att han vill återupprätta samhällskontraktet. Han talar sig varm för att han vill sänka skatten för alla men mest för dem med låga inkomster. Hur Kristersson kan komma fram till denna slutsats måste vara en gåta för alla. Konstateras kan, att läser man i Moderaternas skuggbudget, så sänks skatten för en medelinkomsttagare med cirka 300 kronor per månad. För en höginkomsttagare däremot, som Kristersson själv, sänks skatten med över 10 000 kronor per månad. För sjuka, funktionshindrade och arbetslösa blir sänkningen noll kronor. Dessutom får dessa utsatta grupper vara med och finansiera Kristerssons skattesänkningar för de välbeställda genom försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Som lök på laxen vill den gode Kristersson höja momsen på mat. Det innebär som de flesta förstår att det drabbar huvudsakligen den med små marginaler men det bekymrar inte Kristersson. Även utan den stora skattesänkningen med 10 500 kronor per månad som han ger sig själv har han säkert råd att inköpa oxfilé och rysk kaviar med en årslön på 2 112 000 kronor. Men mycket vill ha mer. Den arbetslöse och sjuke får suga på ramarna för att överhuvudtaget få mat på bordet till sig och sin familj.

Detta är och har alltid varit typisk moderat politik. Mer åt dem som redan har på de sjukas och arbetslösas bekostnad.

I belysning av det anförda kan konstateras att Kristerssons påståenden är felaktiga och inte med sanningen överensstämmande. Han sänker inte skatten mest för de lågavlönade och han sänker inte skatten för alla.

Irene Ludvigsson

Kristianstad