Avslag på handikapptillstånd medför besvär

Signaturen Anhörig har reagerat på artikeln i måndagens Kristianstadsblad om C4-Tekniks ansträngningar att minska antalet handikapptillstånd.

I måndagens Kristianstadsblad läser jag om C4-Tekniks ansträngningar att minska antalet handikapptillstånd, man hänvisar till den ökade handeln av sådana tillstånd och är hårdare i sin bedömning för att få bort de som missbrukar förmånen. Om jag var irriterad innan så är jag heligt förbannad nu. Jag kan inte förstå hur man kan sätta bilinbrott och stulna tillstånd i samband med ansökningar från gamla och sjuka människor.

C4 Teknik bedömer alltså att det är en risk att min 87-årige far säljer sitt tillstånd på svarta marknaden i Europa för 30 00 kronor, han är ju en av de som fått avslag. Inför 2018 blev min fars hälsotillstånd sämre, han blev andfådd och hade svårt att förflytta sig, vid en läkarundersökning kom man fram till att man skulle genomföra en utredning för att eventuellt byta en hjärtklaff. Eftersom det skulle innebära ett stort antal besök på vårdcentral, CSK, tandläkare, apotek med flera institutioner så bokade vi tid hos husläkaren för att få ett läkarintyg så att vi skulle kunna söka ett handikapptillstånd, betalade 300:- och fick ett intyg med krysset i rätt ruta, eftersom läkaren känner far sedan många år tillbaka och var den som remitterade honom till hjärtspecialist så har hen koll på hans fysiska status. Skall sägas att far redan för några år sedan gav upp bilkörandet av omsorg till sina medtrafikanter, han är alltså helt beroende av att jag eller någon annan anhörig kör för honom.

Som jag skrev tidigare så fick min far avslag, motivet var att det var helt okej att släppa av honom på trottoaren framför resmålet, där kunde han vänta medan föraren letade parkeringsplats, under hela vintern och våren har jag släppt av honom, i 15 graders kyla, i halv storm, i ösregn har han stått och väntat på att jag skulle parkera. Jag förstår att man måste titta på ansökningar med kritiska ögon men att sätta sig över medicinsk expertis tycker jag är förmätet, även om man är chef för en kommunal förvaltning. Att man inte heller förstår skillnaden på att åka färdtjänst fram till dörren och att parkera långt i från visar ju hur logiken är hos våra kommunala tjänstemän.

Av hänsyn till min far så väljer jag att vara anonym, om någon vill komma i kontakt med mig så har Kristianstadsbladet min mailadress.

Anhörig