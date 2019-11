Både app och nya automater har testats av synnedsatta

Skånetrafikens försäljningschef Camilla Bunke svarar på insändarskribenten Elisabeth Disleys kritik (14/11) mot tillgängligheten i det nya biljettsystemet: Låt mig först tacka för att du sätter fingret på en grundläggande fråga vad gäller Skånetrafiken – hos oss ska alla känna sig välkomna. Låt mig sedan försöka besvara din fråga: Ska det nya biljettsystemet vara enkelt för Skånetrafiken eller för alla de som reser med oss? Givetvis ska vårt nya biljettsystem först och främst vara enkelt för de som reser.

Du frågar även om vi glömt bort personer med nedsatt syn när vi tagit fram det nya biljettsystemet? Jag tycker inte det. Tvärtom har vi arbetat med det nya biljettsystemet under flera år för att hitta en bra bredd från biljettköp hemma framför datorn, via ombud eller automat till betalning via app i mobilen och betalkort. Jag kan inte se att dessa nya lösningar ska behöva vara sämre än just Jojo-kortet för personer med nedsatt syn.

Tvärtom har såväl automater som app testats av synskadade och vi har fått stor hjälp med hur vi ska förbättra dem i framtiden. Biljettautomaterna och appen är även utvecklade med högkontrast- och färgblindhetstester.

Våra automater har en stor skärm, stor text, stora knappar och taktila markörer – allt för att göra dem enkla att använda.

I appen kan våra kunder dessutom använda en så kallad skärmläsarfunktion som läser upp gränssnittet för alla med nedsatt syn. Den kommer snart i en förbättrad version som tagits fram i samarbete med gravt synnedsatta.

Trots våra åtgärder måste vi fortsätta att lyssna ödmjukt på alla med funktionsnedsättningar och vara beredda att anpassa allt från möjlighet att köpa biljett till hur vi informerar under resan.

Det är också, precis som tidigare, möjligt för dig med synnedsättning att köpa din biljett ombord på tåget. Du får då en faktura och betalar din resa i efterhand.

Med vårt nya system behöver en turist inte köpa ett speciellt kort för att få bästa pris.

Låt mig även understryka att alla de som idag reser med våra serviceresekort kan fortsätta göra så.

För köp upp till 200 kronor behöver du inte heller använda någon pinkod ombord på våra bussar.

Du har helt rätt i att Sverige ligger närmre ett kontantlöst samhälle än vad många andra länder gör. Samtidigt vet jag inte om just ett Jojo-kort är det bästa för någon som besöker Sverige. Med vårt nya system behöver en turist inte köpa ett speciellt kort för att få bästa pris. Istället kan hen resa med sitt utländska betalkort ombord på såväl stadsbuss som regionbuss och köpa biljett i alla våra biljettautomater. Reser de mer än en person får de alltid 25 procent tillsammansrabatt inom Skåne och 20 procent till Danmark.

Trots de utmaningar som ett nytt biljettsystem utgör menar vi på Skånetrafiken att utvecklingen – i Skåne och i resten av världen – raskt går mot ett mer digitalt köp- och betalsätt.

Camilla Bunke

Försäljningschef på Skånetrafiken