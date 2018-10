Foto: Tommy Svensson

Förtydligande av rubriken ” Kommunen har ingen som kan driva boendet”

Det finns någon som kan driva verksamheten på Utställningsvägen. I enlighet med en överenskommelse i majoriteten skulle driften av nästa planerade vård- och omsorgsboendet upphandlas. Den processen är nu i gång. Att driva vård och omsorg i privat regi kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ett tillstånd som vårdgivaren själv ansöker om. Under den pågående upphandlingsprocessen får förvaltningen information om att tiden för beslut om tillstånd är fem månader. Omsorgsnämnden fick då fatta beslut att flytta fram avtalsstarten till november, något annat var inte möjligt. Moderaterna valde att inte delta i beslutet med hyser oro över att kommunen står med kostnader för ett tomt hus.

Boendet på Utställningsvägen kommer inte att stå tomt fram tills avtalsstarten. Efter beslut i kommunstyrelsen om att teckna hyresavtal kommer förvaltningen arbeta vidare med planeringen. Majoritetens målsättning är att inflyttning ska ske enligt tidigare beslut. Omsorgsförvaltningen kan under tiden fram till avtalsstart driva boendet i egen regi. En del av det nya boendet ersätter befintliga boendeplatser vilket innebär att en del boende kommer att behöva flytta. Befintlig personal följer med och stannar i första hand fram till november. Därefter är det upp till personalen om man vill övergå till entreprenören eller man vill stanna kvar i kommunal regi. Jag förväntar mig att moderaterna bifaller detta förslag.

Under hela processen har moderaterna yrkat avslag eller valt att inte delta i beslut. Man har som enda alternativ total privatisering oavsett vilka konsekvenser det får för boende och för kommunen.

Marianne Eriksson (S)

Omsorgsnämndens ordförande

Svar direkt: Vid presskonferensen med omsorgsnämnden fredag 19/10 framförde Marianne Eriksson klart och tydlig att starten för ny verksamhet i Attendos tomma lokaler skjuts fram till november nästa år. Eriksson var också tydlig med att omsorgsförvaltningen skulle se över om det finns andra lösningar under tiden, som att exempelvis låta kommunen driva det tills en ny entreprenör kan ta över. ”Vi ska återkomma med förslag”, sa hon. Någon lösning fanns alltså inte i fredags och inte heller någon som kan driva boendet eftersom upphandling av driften inte är gjord. I går onsdag, samma dag som Marianne Eriksson lämnar in sin debattartikel, får kommunstyrelsen information om att omsorgschefen tänker föreslå att kommunen flyttar in egen verksamhet i boendet i mars. Det som Eriksson lyfter fram som skäl till att måndagens rubrik är fel är alltså ett förslag som kom två dagar senare.

Karolina Alfredsson

kommunreporter