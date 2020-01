Bygg bostäder – inte en högskola på Tivolibadstomten

Foto: Jordens arkitekter

Centrala Kristianstad behöver bostäder och människor som gör centrum mera levande. Sedan flera år tillbaka har man flyttat in allt fler kommunala- och landstingskommunala institutioner till stadskärnan. Med facit i hand, detta har inte gynnat den lokala handeln. Vilket de allt fler tomma affärslokalerna vittnar om, skriver

Det behövs en ny strategi där man medvetet bygger för att människor skall kunna bo och leva i centrum. Får man fler att bo nära affärerna kommer också detta att öka den lokala handeln. Går man igenom en stad med kontorskomplex och andra arbetsplatser som stänger vid halv fem på kvällen, får man en övergivenhetskänsla, man känner sig ensam och utsatt.

Det är ingen trevlig miljö. Det är stor skillnad att promenera där det finns bostäder, liv och rörelse av människor, som kan handla och besöka restauranger i närmiljön.

Flytten kommer att öka hyreskostnaderna med minst 40 milj/år vilket betyder att cirka 40 medarbetare blir uppsagda.

Att flytta in Högskolan till centrum, är att gå i helt fel riktning. Att flytta Högskolan är dessutom ett ekonomiskt vansinne och ett slöseri med skattepengar utan like. Sedan rektor Håkan Pihl fick tillträdde har han varit fixerad av att flytta. Han hade en realistisk it- och fastighetschef som påtalade bristerna i att flytta Högskolan. Flytten kommer att öka hyreskostnaderna med minst 40 milj/år vilket betyder att cirka 40 medarbetare blir uppsagda. Det nya Universitetet i Kalmar beräknas kosta i hyra 2 674 kronor/kvadratmeter.

Tivolihögskolan med sina 30 000 kvadratmeter x 2 674 kronor skulle kosta minst 80 miljoner/år bara i hyra.

Rektor Håkan Pihl har en mycket farlig budgetförnekelse.

Det finns inte heller någon plan på var de 1 100 parkeringsplatserna skall byggas som idag finns ute vid Högskolan på Näsby. Vad skulle en flytt av Högskola kosta Kristianstads kommun i form av möten, planering, beredningsarbeten och markarbeten runt Tivolibadstomten? Är det överhuvudtaget meningsfullt att kommunen sitter i dyra möten med Högskolans styrelse och planerar något som inte är prioriterat. Kommunens tjänstemän och politiker har sannerligen viktigare uppgifter att lösa framöver, nu när ekonomin haltar.

Var finns ABK-chefen i denna process? Här är det inte fråga om att ABK vill ha tomten, utan man måste ha tomten till framtida behov.

Kommunen borde satsa på sin kärnverksamhet, inte på onödiga högskoleprojekt, som kommunen inte har pengar till.

De politiker som ytterst är ansvariga för hur våra skattepengar används måste vara tydliga. Kommunen och staten har helt andra prioriteringar än att flytta runt högskolor. Pengarna behövs till personal som jobbar inom förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst, polis och sjukvård. Äldreomsorgen står för stora utmaningar när det blir allt fler äldre som behöver bostäder i kommunen. De närmaste åren behöver det byggas tre till fyra vårdboenden för att klara behovet.

Universitetet i Lund har mycket goda resultat på sin verksamhet trots att lokalerna är sprida över hela staden, en del mycket gamla byggnader dessutom. Tydligen är den inre verksamheten viktigare än byggnaderna. Både Universiteten i Linköping och Örebro ligger långt från stadskärnorna i utkanten av städerna. Högskolan i Karlshamn ligger långt ute på en udde långt från tågstationen. Hur kan alla dessa universitet och högskolor fungera trots att de inte har en tågstation i närheten.

Rektor Håkan Pihl borde vara stolt över Högskolan Kristianstad och jobba med att utveckla den inre verksamheten som är betydligt viktigare än hur byggnaderna ser ut och och var de ligger.

Fakta om våra Högskolor och Universitet.

Umeå Universitet ligger 2,4 km från tågstationen, det tar 10 min att åka buss.

Växjö Universitet ligger 4,4 km från tågstationen det tar 15 min att åka buss.

Karlshamns tekniska högskola ligger 1,8 km från stationen, det tar 7 min att åka buss.

Karlstads Universitet ligger 8,2 km från stationen, det tar 15 min att åka buss.

Kalmar Linnéuniversitetet är under uppbyggnad och kommer att ligga hundra meter från stationen. Håkan Pihl berättar inte hela sanningen om Kalmar nya Universitet. Idag har Universitetet 54 000 kvadratmeter och kostar 70 miljoner i hyra om året. Det nya Universitetet i nya lokaler blir på 47 500 kvadratmeter. Det kommer att kosta 127 milj/år i hyra. Detta är ingen kul läsning för oss skattebetalare.

Kristianstads Högskola ligger 2.0 km från stationen, det tar 8 min att åka buss och 7 min att cykla.

Det är dessutom bra att cykla till Högskolan i Kristianstad, efter att stillasittande ha åkt tåg. Sträckan är lite väl kort för att ge optimal fysisk hälsa. Cykelvägen är också bra med viadukterna ut mot Näsby som en positiv pulshöjare och cykelvägen är mycket säker ur trafiksynpunkt.

Högskolan borde utveckla en idrottsprofil med sim- eller simhoppsinriktning nu när det moderna badhuset blir granne till Högskolan. Hur ser samarbetet ut med den nya Lingenässkolan som behöver hjälp i sitt integrationsarbete? En fysisk aktivitet innan lektionerna på morgonen är mycket bra för välbefinnande och kreativitet, både för lärare och studenter.

Rektor Håkan Pihl måste kliva fram i rampljuset och förklara varför flytten är viktig just för honom?

Vad kommer flytten att kosta oss skattebetalare med alla kostnader inräknade?

Vilket näringsliv skall han samarbeta med som inte finns på Näsby?

Bengt Nilsson

Fjälkinge