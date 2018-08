Dålig energipolitik problem för Hanöbukten

Energiöverenskommelsen som S, M, MP, C och KD slöt 2016 innebär att det ska byggas fler vindkraftverk i Sverige. Det ska ske genom subventioner som alla hushåll är med och betalar. Den metod som S och M och de andra bakom energiöverenskommelsen använder är att det så kallade elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. För havsbaserad vindkraftsparker som Taggen vill dessa partier dessutom ha en särskild subvention. De anser att de normalt höga kostnaderna för anslutning till stamnätet ska slopas just för vindkraft till havs.

Utvecklingen mot allt mer subventionerad väderberoende elproduktion i vindkraftverk bidrar till att slå ut andra koldioxidfria kraftverk som kärnkraften. Sverige har redan sett kärnkraftverk i Oskarshamn stängas på grund av denna politik och de närmaste åren kommer också två av reak-torerna i Ringhals att tas ur drift för gott.

Under sommaren 2018 har Sverige haft det svårt med elförsörjningen. Bristen på regn har orsakat låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin. Vindkraften har inte förmått kompensera för detta under de vindfattiga högtrycksperioderna. Energimarknadsinspektionen har under sommaren varnat för att vi också under hösten kan komma att behöva importera dyr och smutsig el från till exempel Tyskland, Polen och Litauen om det torra vädret fortsätter. Då politiken driver fram stängning av kärnkraftverk tvingas vi även framöver förlita oss på import av smutsig fossilbaserad el när det är dåligt med regn och vind. Det är en riktigt dålig klimatpolitik.

Vi liberaler är inte negativa till vindkraften i sig men tycker att subventionerna av vindkraften och svensk energipolitik är felaktig. Den starka strävan efter ytterligare subventionerade vindkraftverk som S och M står bakom innebär inte bara risker för ökade koldioxidutsläpp, det finns lo-kala miljörisker också. 2011 röstade kommunfullmäktige igenom en Vindbruksplan som bland annat innehåller en vindkraftspark vid Taggen i Hanöbukten. Alla partier röstade för en vindkraftspark i Hanöbukten, men i ärlighetens namn måste jag påpeka att Kristdemokraterna röstade för en mindre vindkraftspark.

På kommunstyrelsen den 29 augusti kommer ärendet om vindkraftpark vid Taggen återigen att lyftas. Många frågor om buller, visuella effekter och havsfaunan återstår att besvara. Till exempel lyfter Länsstyrelsen vindkraftsparkens effekter på den ganska stora population tumlare som finns i Hanöbukten. Mot denna bakgrund har Liberalerna i Kristianstad dragit slutsatsen att kommunen ska använda sitt veto och inte tillstyrka den ansökan om tillstånd som nu är aktuell.

Pierre Månsson (L)

Kommunalråd