Det är dags för en ny regering som prioriterar lag och ordning i hela landet.

I ett svar på ett inlägg av mig angående bilbränder ställer statsrådet Morgan Johansson och riksdagsledamoten Annelie Karlsson den 31 augusti ett antal frågor om moderaternas politik för lag och ordning.

De tror inte att det är möjligt att få fler poliser om man samtidigt sänker skatten för svenska låg- och medelinkomsttagare. Här blir det stundtals svårt att förstå det socialdemokratiska resonemanget då de själva vill genomföra delar av moderaternas föreslagna skattesänkningar för pensionärer.

En svensk regering måste förmå att tydligt prioritera statens kärnuppgifter liksom välfärdens kärna, exempelvis stärka rättsstaten och korta vårdköerna. Vi vet i dag att lägre skatter på arbete kan kombineras med ökade resurser till välfärden, om det kombineras med lägre bidragsberoende.

Moderaterna har en ansvarsfullt finansierad budget där vi, till skillnad från Johansson och Karlsson, satsar på fler poliser. Det kan vi göra genom att vi prioriterar jobb, välfärd och trygghet före bidrag. I detta sammanhang bör man nämna att antalet poliser ökade med 17 procent under Alliansens år i regeringsställning samtidigt som vi genomförde jobbskatteavdraget. Den senaste mandatperioden har socialdemokraternas politik resulterat i att antalet poliser blivit färre samtidigt som man höjt skatterna. Vi har den lägsta polistätheten på tio år, de tomma platserna på polisutbildningen är rekordmånga och många väljer att lämna yrket.

Moderaternas konkreta förslag för att möta dessa utmaningar är höjda polislöner och betalad polisutbildning. Våra förslag om dubbla straff för brott som begås av gängkriminella säger regeringen nej till.

Den nuvarande mandatperioden har inte varit bra. I frågan om lag och ordning har vi från riksdagen drivit regeringen framför oss. Inte under någon mandatperiod under de senaste 40 åren har justitieutskottet fattat beslut om så många tillkännagivanden som under denna. Över hundra uppmaningar har lämnats från riksdagen till regeringen. Moderaterna har således mött regeringens passivitet med konkret politik för lag och ordning. De krav vi ställt handlar bland annat om skärpta straff för narkotikabrott, rattfylleri, våldsbrott, mord samt attacker på polis och annan blåljuspersonal. Vi har krävt fler poliser, förbättrade möjligheter för polisens kameraövervakning och strängare reglerför bland annat villkorlig frigivning.

Det är dags för en ny regering som prioriterar lag och ordning i hela landet.

Hans Wallmark

Riksdagsledamot (M)

Norra och Östra Skåne