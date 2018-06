Vinslövsborna kan sova gott om natten

Det är positivt med ett engagemang för vår räddningstjänst, och i en insändare tar Thomas Haraldsson upp en insats i Vinslöv. Som räddningschef kan jag lugna Haraldsson och övriga vinslövsbor. Ni kan sova tryggt om natten! Det finns en väl fungerande räddningstjänst och vi kommer med full kraft anpassad efter varje insats.

Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram för räddning och säkerhet, godkänt av Länsstyrelsen i Skåne. Det reglerar bland annat räddningstjänstens beredskap för att uppfylla Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som föreskriver att alla skall ha ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.Ur handlingsprogrammet: Organisationen ska vara flexibel, där de skadeavhjälpande resurserna anpassas efter den rådande situationen och de behov som föreligger.95 % av alla som uppehåller sig inom Hässleholms kommun, permanent eller tillfälligt, ska nås av någon form av skadeavhjälpande enhet från räddningstjänsten inom 15 min från utalarmering.95 % av alla som uppehåller sig inom Hässleholms kommun, permanent eller tillfälligt, ska nås av minst en skadeavhjälpande enhet som kan utföra rökdykning inom 20 min från utalarmering.95 % av alla som uppehåller sig inom Hässleholms kommun, permanent eller tillfälligt, ska nås av en skadeavhjälpande enhet från räddningstjänsten inom 20 min under en redan pågående händelse i kommunen.Vid insatsen i Vinslöv följdes handlingsprogrammet:SOS har larmplaner om vad som larmas i ett initialt skede. Organisationen anpassades efter en brand i en stor rishög. En villabrand hade getts mer resurser och Kristianstad och Sösdala hade larmats direkt. Hade branden skett när det var som torrast i skog och mark hade fler styrkor dragits.Dubbla larm kan alltid inträffa, och styrkan i Vinslöv kunde ha varit ute på ett annat uppdrag. I så fall hade Kristianstad larmats direkt. En räddningsenhet var på plats i Vinslöv inom 20 minuter. Hässleholm, som var på ett livräddningslarm, var på plats efter 23 minuter med släckbil och några minuter senare med tankbil. Vid framkomst bedömde befälet från Hässleholm att det räckte med resurserna på plats, och Kristianstad kunde vända innan framkomst. Bevakning skedde under natten med två brandmän med tankbil och under söndagen med två brandmän med vatten från brandpostnätet.Sedan 2002 har det i Vinslöv anställts 18 brandmän, men tyvärr har 29 slutat. Bemanningen har därför minskats i etapper från fem till två brandmän och sedan 2014 är stationen stängd under vissa tider. En tråkig utveckling, och på inget vis unik för vår kommun utan så ser det ut runt om i Sverige. Räddningstjänsten jobbar aktivt med rekrytering av nya brandmän, bland annat skickades 2014 brev till samtliga i åldern 21-50 år boendes i Vinslöv. Årligen anställs i snitt 5-6 brandmän i kommunen, men 8-9 slutar.Vi måste anpassa oss till denna verklighet. Tiden med sex avdelningar med fem man vardera i beredskap är förbi. Istället arbetar vi med ett kommunövergripande och regionalt angreppsätt. Våra styrkor är en resurs för hela kommunen. När styrkan från Hässleholm var upptagen på insatsen i Vinslöv höll Sösdala beredskapen i Hässleholm. Samtidigt får Höör täcka ett större område norrut. Det är så räddningstjänsterna i Skåne samarbetar, för att kunna upprätthålla en fullgod räddningstjänst för alla.Brandbilen i Vinslöv är specialbyggd för en styrka på två man, med ett avancerat släcksystem, för kunna göra en första insats i väntan på förstärkning. Bilen införskaffades 2009 och kostade cirka två miljoner kronor i inköp. Brandmännen i Vinslöv gör mycket bra insatser på plats med detta fordon. Givetvis kan inte en sådan bil anpassas för alla typer av händelser som kan inträffa, och det finns inget fordon som klarar av en brand i en rishög på 2 000 m3.Vinslövsborna kan fortsätta att sova gott om natten! Räddningstjänsten finns dygnet runt, kommer alltid och håller handlingsprogrammet. Som enda tätort i kommunen nås Vinslöv inom 15 minuter av två olika heltidsstyrkor. Kristianstad är en fantastisk kraft som vi har haft mycket stor hjälp av vid flera insatser, utöver bränder i villor och industrier i Vinslöv och trafikolyckor på Rv 21 även vid storbränderna över Subway respektive garaget på Norra Station.

Daniel Sirensjö

Räddningschef Hässleholm

Brandingenjör/Civilingenjör i Riskhantering