Det finns mer att göra men psykisk ohälsa är inte längre ett starkt tabu

De flesta barn och ungdomar i Skåne mår bra. Men andelen barn och unga som lider av psykisk ohälsa ökar år för år. Ohälsan går ofta långt ner i åldrarna och skiljer sig markant mellan könen. Andelen barn som upplever psykosomatiska besvär som huvudvärk, muskelspänningar och känningar i bröstet ökar också. Som vuxna, politiker och liberaler har vi en skyldighet att vara de som driver på för en förändring, skriver företrädare för Liberalerna i Region Skåne.

Vi vill att den psykiska ohälsan ska minska, att ojämlikheten mellan kommunerna ska minska och att fler barn och unga ska vara nöjda med sina liv!

Den psykiatriska vården har förbättrats mycket på kort tid. Vi har blivit bättre på att möta ungas behov och att eliminera stämpeln av att psykisk ohälsa är något märkligt. Det är bra att unga söker vård lika snabbt som man hade gjort om man brutit ett ben. Det är ett viktigt steg i rätt riktning att ha slopat tabu-stämpeln som ofta präglade psykisk ohälsa tidigare. Trots de positiva resultaten inom psykiatrin finns utvecklingsbehov inom verksamheterna.

2012 inleddes en primärvårdssatsning för att stärka psykiatrins delar i primärvården med ”En väg in” och ”Första linjen”. ”En väg in” har bland annat arbetat med att förbättra råd och vägledning via hemsidor och att öka information som specifikt riktar sig till ungdomar, vilket främjar att ungdomar på egen hand kontaktar ”En väg in”. Man arbetar bland annat med att anpassa texter på diverse hemsidor specifikt till målgruppen unga. Hösten 2017 presenterades möjligheten att skicka en egenremiss på hemsidorna så att ungdomar på egen hand kan kontakta ”En väg in” för att be om hjälp. Under 2018 anställdes ytterligare tre medarbetare på ”En väg in”. Detta förbättrade tydligt svarsfrekvensen, även väntetiden för de som ringer in har minskat markant. Det goda resultatet från primärvårdssatsningen måste nu utvärderas för att se hur verksamheten kan utvecklas ytterligare, ett beslut som nyligen fattats i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla digitala tjänster och utvärdera informationens tillgänglighet och utformning.

Samtliga kommuner och Region Skåne har tagit fram webbaserad information kring vård- och stödinsatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla digitala tjänster och utvärdera informationens tillgänglighet och utformning.

Vi är övertygade om att med rätt insatser och utvärderingar kommer vi kunna förbättra tillgängligheten för barn och unga inom den psykiatriska vården och förbättra livskvaliteten för flertalet. Med bättre samordning mellan kommuners och regionens verksamheter ser vi att det förebyggande arbetet kommer ge alltmer effekt framöver.

Susanne Bäckman (L)

Ledamot i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Gisela Nilsson (L)

Ersättare i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.