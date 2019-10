Du kan vinna på årtalsexercis

Foto: JUREK HOLZER / SVD / TT

Historia

Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist bygger huvudspåret i ”Den långa medeltiden” på översiktliga framställningar (allmängods från andra författare ). Vad som tillkommer när denna ram väl etablerats, är möjligheten att gå ut i massdokumentationen i våra glaciärer, utan att det stör framkomligheten. Han låter till och med professorn Karin Holmgren gå direkt in i materialet med sin kunskap (Avh. Late Pleistocene Climatic and Environmental Changes in Central Southern Africa).

Årtalsexercisen och den väsentliga epokindelningen har betydelse för att vi överhuvudtaget ska ha något slags personlig värdemätare. Det ena kan inte avstås till förmån för det andra. Om det råder trängsel inom historikerstoffet så är det inte på den punkt där Antiken börjar, snarare betydligt tidigare. Charpentiers historieskrivning går både på bredden och utmanar tidsperspektivet. Men tillgängligheten till detta tidsperspektiv är en "nano"-fråga. Nanoteknikern behöver korrespondera utanför den egna fack-kretsen, det är den historiskt vunna lärdomen.

Tore Almer

Hässleholm