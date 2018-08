En planfri korsning i Vannebergakorset ökar säkerheten och framkomligheten

Med anledning av inlägg av Företagarna Vinslöv och Liberalerna i Hässleholm den 6/8, om Vannebergakorset på väg 21, vill vi från Trafikverket rätta några felaktigheter i inlägget och informera om planeringen av åtgärder i Vannebergakorset.

Trafikverket fattade beslut i projektet för 2+1-väg på väg 21, sträckan Vanneberga-Önnestad, utifrån en utvärdering att variabel (flexibel) hastighet var en lämplig åtgärd i Vannebergakorset. Det var inte var möjligt att vidta någon enkel åtgärd i korset, utanför gällande vägplan, när projektet startade under 2014. Trafikverket informerade kommunen och Företagarna Vinslöv om detta (2014-03-14), och att en särskild utredning skulle genomföras för Vannebergakorset, samt en ny utvärdering av variabel hastighet efter ombyggnaden av väg 21.

Trafikverket genomförde därpå under 2017-2018 en åtgärdsvalsstudie i samverkan med kommunen, som i sin tur samrått med bl.a. Företagarna Vinslöv. I våras gjordes en fördjupad utredning av en planfri korsning (vägport med en avfart och en påfart i östlig riktning) och Trafikverket fann att en sådan skulle ge effekter som samhällsekonomiskt skulle motivera investeringen på ca 16 mkr.

Utredningen visade på stora trafiksäkerhetsvinster med lösningen, både för genomfartstrafiken på väg 21 och för trafiken till/från Vinslöv och Vanneberga. Trafikverket och Region Skåne ser även positivt på att framkomligheten för trafiken längs väg 21 skulle öka med en planfri korsning (med vajerräcke på väg 21), utan dagens hastighetsnedsättning i korsningen. Förslaget från Företagarna och kommunen om permanent hastighetsnedsättning i korsningen är därför mindre lämpligt.

Tillgängligheten mellan Vinslöv och Vanneberga skulle förbättras avsevärt, och trafiken i västlig riktning på väg 21 skulle kunna köra via trafikplatsen i Lommarp. Restiden bedöms inte bli mycket längre via trafikplats Lommarp, jämfört med de väntetider som ofta uppstår i Vannebergakorset idag. Påståendet att trafik till Vanneberga från Kristianstad får köra via trafikplats Lommarp stämmer dock inte, eftersom planerad vändplats norr om Vannebergakorset kan användas. I det framtida arbetet med vägplan kommer åtgärderna att studeras vidare ur framkomlighets-, trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Detta ska ske i samråd med kommunen och invånarna, t.ex. vad gäller trafiken genom Vinslöv.

Normalt sett går det ur trafikmässig och samhällsekonomisk synpunkt inte att motivera mer än en fullständig trafikplats i en mindre ort (med två avfarter och två påfarter). Trafikverket är ändå villigt att, tillsammans med kommunen, göra en satsning på ytterligare en planfri korsning i Vinslöv. Trafikverket kommer att ha en fortsatt dialog med kommunen under hösten om kommunal medfinansiering, inför beslut om åtgärder i Vannebergakorset, för att sedan gå vidare med ekonomisk planering och tidplan.

Helena Rosenlind

Samhällsplanerare

Trafikverket