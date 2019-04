EU-samarbetet måste stärkas för att motverka nya krig

Foto: TT

Nationalistiska krafter i de olika medlemsstaterna i EU har under de senare åren vuxit och därmed hotas även freden eftersom flera stater gör anspråk på samma område. Anders Blidberg, Liberalerna, förespråkar därför att Europasamarbetet stärks.

Europas historia är en historia fylld av krig mellan rivaliserande stater. De flesta stater gjorde försök att utvidga sitt territorium på grannarnas bekostnad så fort det bedömdes som möjligt. Genom medeltiden och fram till 1815 var England och Frankrike i krig med kortare avbrott under 600 år. Värst ödelagt av krig blev kanske Tyskland under det 30-åriga kriget på 1600-talet som halverade norra Centraleuropas befolkning.

Det Osmanska imperiet erövrade stat efter stat i sydöstra Europa under medeltiden och under 1600-talet fram till 1918 låg turkar och österrikare regelbundet i krig. På samma sätt försökte Frankrike ständigt expandera genom krig fram till 1945. Även Sveriges tid som stormakt under 1600-talet var en aggressiv militärstats tillfälliga expansion på svagare grannars bekostnad.

Dessa avtal låg bakom första världskriget, en tragedi som kostade 20 miljoner människor livet.

Den framväxande nationalstaten Tyskland vann under 1800-talet en rad snabba krig mot sina grannar. För att hindra fortsatt tysk expansion utarbetades en allians där Frankrike, England och Ryssland allierade sig mot Tyskland, som i sin tur sökte stöd av Österrike och Osmanska imperiet. Dessa avtal låg bakom första världskriget, en tragedi som kostade 20 miljoner människor livet. Som en fortsättning på detta krig kom det andra världskriget med ytterligare minst 60 miljoner döda, varav runt hälften i Europa.

När kanonerna väl tystnat 1945 fanns en stark önskan att se till att äntligen få ett slut på de eviga krigen i Europa. På franskt initiativ skapades därför Kol- och stålunionen 1952 mellan Frankrike och Västtyskland som band samman de två ländernas ekonomier. Land för land har sedan dess anslutit sig och samarbetsorganisationen utvecklats till en formell union som blev verklighet 1993. Intagandet av nya medlemmar har stadigt fortsatt. Sverige kom med 1995, Baltikum och Polen 2004, Rumänien och Bulgarien 2007 och senast Kroatien 2013. Strategin har fungerat så till vida att inga krig har utbrutit mellan Europas stater sedan freden efter Andra Världskriget för 74 år sedan.

Om Storbritannien går ur EU kommer troligen konflikten om Nordirland att intensifieras.

Nationalistiska krafter i de olika medlemsstaterna har under de senare åren vuxit till och därmed hotas även freden eftersom flera stater gör anspråk på samma område. Italien protesterar till exempel kraftigt mot österrikiska planer på att erbjuda befolkningen i Sydtyrolen österrikiskt medborgarskap. (Sydtyrolen erövrades av Italien 1919). Om Storbritannien går ur EU kommer troligen konflikten om Nordirland att intensifieras. Rysslands taktik att intervenera för att ”skydda” ryska befolkningsgrupper och intressen i grannstaterna är ett hot mot EU-stater som Lettland och Litauen. Med en svagare eller nedmonterad union finns en påtaglig risk att Ryssland lyckas flytta fram sina ställningar i Östersjöområdet.

Europasamarbetet bör därför stärkas och de splittrande, nationalistiska krafterna motverkas. Till detta kan du bidra genom att rösta för Liberalerna i Europavalet den 26 maj 2019!

Anders Blidberg

Liberalerna i Östra Göinge