Fågelträck är en sanitär olägenhet

Eftersom mitt namn nämns i en insändare författad av Kerstin Frodig, Kb 3/3, vill jag förtydliga ett par saker.

Jag har inget med C4 Teknik eller avskjutningen av fåglar att göra, att kommunjägarna bedriver skyddsjakt får du Kerstin resonera med dem om, då kan du även resonera om varför man försöker minska råttornas antal i innerstan och varför man bedriver jakt på vildsvin, vilket är liknande åtgärder man tvingas vidta eftersom populationen har växt till oanade proportioner.

Du skriver att jag tycker att det är hemskt och äckligt att kajorna vistas i "vår" stadsmiljö, det är ord som du själv formulerar och sätter mitt namn under. Jag har inte heller pratat om de kajor som tydligen tillfälligt har flyttat in utan det problem med svartfågel som varit vid Söderportgymnasiet under åtminstone de senaste 10 åren. Enligt vad jag kan läsa mig till så är det råkor, inte kajor som valt att flytta in i trädkronorna

Om du läser artikeln igen så ser du att jag refererar till hur miljön på parkeringen vid Söderportgymnasiet är, jag tycker att det är äckligt och att det förstör, det står jag för, fågelbajs är äckligt och när det ligger lager av det på marken där eleverna från Riksgymnasiet ska ta sig fram med sina rullstolar så är det en sanitär olägenhet, man kör ju som bekant en rullstol genom att snurra på hjulen, är de fulla med fågelträck är det inte så trevligt. Jag lider med de elever och anställda som får dra runt i detta varje dag.

Jag framför kritik mot kommunen som inte vidtar åtgärder och det vidhåller jag, avskjutning har jag inte pratat om, däremot så finns det idag teknik som används i storstäder och på flygfält för att korrigera fåglarnas beteende och ta sig till platser där människor som vill träffa dem kan ta sig till, finns ju utmärkta ytor i vår vackra byggd där de kan bo.

För övrigt tycker jag att din avslutning på insändaren är lite konstig, en hund som lever i Sverige idag har i de allra flesta fall en ägare, att ta upp avföring ligger inte på hundens ansvar, det är enligt lagar och förordningar hundägarens ansvar att ta upp och kasta, det har överhuvudtaget inget med svartfågel och andra vilda djur och fåglar att göra. Vad man ska göra med hundägare som inte tar upp efter sina djur är en helt annan insändare och har inte med det här att göra.

Jag förstår att du Kerstin värnar om fåglar i vår stad, det har du min respekt för, men om du blandar in mig i det hela så vill jag att du håller dig till fakta och inte vänder orden så att de passar dig.

Ursprungsartikeln ligger på KB hemsida, det går bra att läsa där, vill du fortsätta resonemanget så har KB mina kontaktuppgifter, du är välkommen att höra av dig.

Ulf Hansson