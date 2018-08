Förebyggande verksamhet viktigare än någonsin

Att förbygga negativa barn-och ungdomsproblem ( drogmissbruk, kriminalitet, skadegörelse och mobbing) är ett av samhällets viktigaste funktioner.

Kristianstad kommun arbetar med en bra förebyggande verksamhet men det räcker inte idag. Vi är inte skonade från problemen och sätts det inte in starka långsiktiga insatser ( personal,ekonomiska medel) så riskerar kommunen att få det forskarna kallar "criminal areas/homelands) där en kriminell livsstil blir normgivande för de uppväxande barn och ungdomarna i området.

Sådana områden kännetecknas också av en form av "uppgivenhet" från skola, sociala och polis i deras viktiga roll att vara normgivande och förebilder

Många av våra politiska beslut idag handlar om åtgärder när barn och ungdomar blivit negativt aktiva inom områdena som nämns ovan. Det blir ofta dyrt för skattebetalarna när det ska sättas in åtgärder efter dessa händelser i de ungas liv. En plats på ett HVB-hem (hem för vård och boende) kostar i snitt 5000 kr per dygn ( enligt SIS =Statens institutionsstyrelse)eller 1,5 miljon per år/individ som får tas ur den kommunala sociala budgeten. Tänk tio placeringar per år och 15 miljoner ur den sociala budgeten.

Vi måste sätta in kraftiga positiva och förbyggande insatser tidigare i barn- och ungdomars liv för att på längre sikt få en bättre situation för dem. Vi kanske måste se fem–tio år framåt innan resultaten kan mätas.

Allt fler barn- och unga mår pyskiskt sämre idag på grund av flera orsaker. Det kan vara grupptryck, mobbning,stressen i skolan, utanförskapet och självbilden på bland annat den egna kroppen.

För att de ska få det bättre måste samhället erbjuda positiva fritidsverksamheter där barn- och unga kan möta bra vuxna förebilder och få möjlighet att skapa en rolig och meningsfull fritid tillsammans. Sociala rådgivare och kuratorer i skolan är också en viktig del i det förbyggande arbetet.

Alla barn och ungdomar lockas inte till föreninglivet lika enkelt som förr. Allt fler slutar i de tidiga tonåren eller tröttnar på den elitsatsning som sker i vissa idrottsföreningar under samma åldersperiod. Här är det viktigt att vi även satsar på de ungdomar som inte är aktiva inom föreningarna.

De ideella föreningarna är grunden i den fritid som vi haft de senaste 100 åren. Här sker också för många den första kontakten med demokratin och möjligheten att påverka sin fritid. Det finns dock många barn och ungdomar som inte har den kontakten med demokratin. Därför bör det finnas ungdomsråd/forum inom kommunen där barn och ungdomars idéer och framtidsdrömmar kan diskuteras och ges möjlighet till genomförande. Grunden till detta är en antagen ungdomsplan med långsiktiga mål och handlingsplaner som tillsammans med en väl tilltagen ekonomisk summa kan förbättra de ungas situation i kommunen.

Vi förutsätter förebyggande satsningar i kommunens alla delar, en könsneutral ekonomisk satsning och att tillgängligheten för de unga med funktionsnedsättning ska vara 100 %.

Vi inom Vänsterpartiet i Kristianstad vill bland annat:

Ge mer resurser till Fältgruppen för långsiktiga förebyggande aktiviteter inom årskurserna 6-9 genom till exempel "Machofabriken" och "Din bror" och samarbete med Fryshuset för de äldre ungdomarna. Uppsökande fältarbete måste ges ökade resurser.

Motverka "här finns ingenting att göra därför sabbar vi-mentaliteten", Det är mycket viktigt för att förebygga drogmissbruk,kriminalitet och skadegörelse genom kvälls- och helgöppna fritidslokaler/mötesplatser inom kommunens alla delar.

Inom föreningslivet finns många sociala förebilder för ungdomarna. Genom att kommun/föreningsliv samarbetar genom gemensamma aktiviteter skapas fler vuxna positiva förbilder för våra barn - och ungdomar.

Medvetna vuxna och föräldrar är förutsättning till en förbättring av ungdomssituationen. Möten, utbildning, föräldravandringar, trygghetsvandringar ger fler vuxna "på stan" och därmed bättre kontakt med barn- och ungdomar.

Christer Johansson

Vänsterpartiet Kristianstad