Försäkringskassan – en myndighet i fritt fall

En av våra största myndigheter, Försäkringskassan, ger intrycket av att vara i fritt fall. Människor som blir utförsäkrade, fackförbund som slår larm om rättsosäkerheten och handläggare som vittnar om en horribel arbetsmiljö när de ska följa en hård byråkratisk linje utstakad av huvudkontoret, skriver Nils Svensson, Kristianstad.

Foto: Claudio Bresciani/TT

I ett pressmeddelande från den 20 februari 2019 säger GD ”vi har en trygg och fungerande sjukförsäkring”.

Det kan inte ses som något annat än ett hån mot långtidssjukskrivna. Det tycks vara så att försäkringskassans ledning både uttrycker sig och styr försäkringskassan med tydliga politiska mål istället för att ge medborgare en rimlig rättslig avvägning för att kunna få sin arbetsförmåga prövad. Försäkringskassans handläggare har kommit att hantera sjuka medborgare som åtalade brottslingar där man till varje pris försöker hitta bevis mot den åtalade för att sätta dit den och därmed neka den sjukpenning. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Alliansen införde den så kallade stupstocken vilket innebar att man blev utförsäkrad efter cirka två års sjukskrivning. Totalt blev drygt 86 000 personer utförsäkrade på det sättet mellan 2008-2014. Dessa kunde gå på a-kassa i tre månader för att sedan komma in i sjukförsäkringen igen om de var fortsatt sjuka. Under samma period låg avslagen efter 180 dagar i rehabkedjan på cirka 5000 personer per år.

Det innebär att den regeringen som gick till val på att förbättra situationen för den sjuke gjort helt tvärt om.

Regeringen tog bort den bortre tidsgränsen vilket i teorin var bra. Vad som sedan hände är fasansfullt. För, samtidigt som man tog bort stupstocken år 2015 så ökade andelen avslag vid 180 dagar till 26 585 personer 2017! Avslagen vid 180 dagar ökade alltså femfaldigt! Det innebär att den regeringen som gick till val på att förbättra situationen för den sjuke gjort helt tvärt om. Istället för att bli utförsäkrad efter två år blir man idag utförsäkrad efter 180 dagar! Än värre är att det därefter är i princip omöjligt att komma in igen. Inga lagar har ändrats som lett till förändringen av andelen avslag vid 180 dagar. Det enda som förändrats är försäkringskassans interna bedömningar.

Man har alltså nu valt en annan väg inom myndigheten där målet är att sätta dit så många som möjligt genom att göra snäva juridiska och byråkratiska bedömningar. Sedan argumenterar man för att det är rättssäkert eftersom man kan få sin sak prövad i domstol. Låt oss då se hur realistiskt det är att människor får sin sak prövad i domstol. Försäkringskassan drar in din försörjning. Du ska nu alltså anlita en advokat. Cirkapris 1 700 kr/timme. Processen kan ta flera år att slutföra om det vill sig riktigt illa. Försäkringskassan drar alltså undan den basala livsföringen för en sjuk medborgare och säger sedan ”är du inte nöjd så kan du överklaga hos domstolen”.

Resultatet av en hård byråkratisk linje innebär de facto att den sjuka medborgaren fråntas all sin värdighet ...

Det säger sig självt att det är absurt att påstå att dessa medborgare kan ta tillvara på sina rättigheter. Det är också därför Försäkringskassan och dess handläggare måste ha ett rimligt mänskligt perspektiv i sina bedömningar och inte bara gå efter en hård byråkratisk linje. Resultatet av en hård byråkratisk linje innebär de facto att den sjuka medborgaren fråntas all sin värdighet och möjlighet till en oberoende prövning.

Läkarna på vårdcentralerna vittnar också om att det nu är värre än någonsin på försäkringskassan. Istället för att lyssna på den kritik som funnits så har det nu blivit ännu svårare att få sin sjukskrivning godkänd med en växande mängd administration som följd för vårdpersonalen som redan är pressad.

Med tanke på resultatet av hur Annika Strandhäll (S) styrt myndigheten så finns ingen annan väg för henne än att avgå. Det är alldeles uppenbart att hon lett en av våra viktigaste myndigheter in i fördärvet.

Annika Strandhäll jämförde Ungerns familjepolitik med 30-talets Tyskland. Låt oss då jämföra hennes jakt på sjuka människor med 30-talets Tyskland där sjuka människor ansågs kosta för mycket för samhället och inte passade in i bilden av den perfekta, starka och arbetsföra människan.

Nils Svensson

Kristianstad