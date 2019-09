Foto: Erik Simander/TT

Nej Annelie, jag är varken arg eller på högerkanten. Jag är en glad och positiv person som röstar inom alliansen. Ditt inlägg skulle jag kunna besvara med ett enda ord: ”Faktaresistens”, men jag väljer att utveckla lite. Jag har svårt att se att det är min demokratisyn som är skev.

Svar på Annelie Karlssons insändare från den 28/8.

Röstresultatet gav en mycket stor majoritet för högersidan. Men eftersom flera partier anser att SD:s röster inte ska räknas så försvinner cirka 1 100 000 miljoner svenskars röster i papperskorgen. Enligt mitt sätt att se så är detta inte demokrati.

Detta att S tar ansvar för Sverige kan jag inte riktigt hålla med om. Ni sitter just nu tillsammans med ett extremt mikroparti och diskuterar huruvida skatten på plastpåsar ska vara sju kronor och om elcykelsubventionen ska vara kvar. Jag måste nog i all ödmjukhet påpeka att det finns viktigare saker att ta tag i just nu.

Jag håller med om att jag målar upp en mörk bild av Sverige. När du kallar rån, misshandel, våldtäkter, mord, hedersförtryck för utmaningar så tycker jag faktiskt att du förolämpar offren. Återigen, vill du ha en riktig utmaning så ta en promenad i Kristianstad under kvällstid! Jag menar inte att det bara är S som är ansvariga för det elände som idag dagligen drabbar Sverige utan även alliansregeringen har ett stort ansvar. Emellertid är Löfven sedan fem år ansvarig för att försöka få stopp på den mycket svåra kriminalitet som idag är förhärskande på många ställen. Han saknar tyvärr alla egenskaper som en bra ledare ska ha. Det räcker inte med att säga att det som händer är oacceptabelt, utan handling måste till.

Din sista kommentar om att mitt nyhetsurval är begränsat är bara pinsamt Annelie. Förmodligen vill du antyda att jag läser avpixlat eller liknande. Din uppmärksamhetsgrad om vad som händer i det svenska samhället känns på traditionellt vänstervis väldigt låg.

Uno Hallqvist

Åhus