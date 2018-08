Foto: Glenn Strid

I anledning av Naturskyddsföreningens Christer Neideman inlägg i Kristianstadsbladet den 3.8 – Tankar och bilder som leder fel – vill jag genmäla följande.

Neideman kritiserar i ett inlägg det fotomontage av Täppetstranden som gjorts av fotografen Glenn Strid och som publicerats i mitt debattinlägg den 27 juli.

Jag har själv inga kunskaper i fotografering. En professionell fotograf, Glenn Strid, har fått uppdrag att göra ett rättvisande fotomontage och han har själv valt brännvidden 50 mm och hävdar att det är ett korrekt val. Jag är förvånad över Neidemans kritik eftersom 50 mm är den brännvidd som allmänt rekommenderas, bland annat av Vattenfall, när det gäller fotomontage av vindkraftverk. Vilken brännvidd har Taggen Vindkraft AB (Vindkraftbolaget) använt i sitt fotomontage? Jag har inte kunnat finna någon uppgift om det i Vindkraftbolagets miljökonsekvensbeskrivning men Christer Neideman kan kanske upplysa oss om det.

Vindkraftbolaget säger sig ha för avsikt att bygga 50 alternativt 37 vindkraftverk i höjd 220 m. Taggen Vindpark har dock i ansökan hos Miljödomstolen begärt rätten att få bygga 83 verk i höjd 220 m. Undertecknad har sedan länge påtalat det ologiska i Vindkraftbolagets agerande men inte fått något svar. Då måste vi förhålla oss till vad som gäller enligt ansökan. Dessutom tror jag att landskapspåverkan inte blir så mycket mindre om antalet verk bantas till 50.

Nu handlar inte ärendet ”bara” om visuella störningar, vilket man kan förledas att tro när man läser Neidemans inlägg. Låt mig ta ett annat exempel. Många, inte minst ålfiskarna, hyser stor oro för vattenkvaliteten i Hanöbukten.

Hanöbukten har ett mycket känsligt ekosystem. Under senare år har den försämrade vatttenkvaliteten uppmärksammats alltmer. Det finns en stor oro för att en vindkraftsetablering kan försämra situationen ytterligare. Vindkraftparken är 1,6 mil lång och 1 mil bred på det bredaste stället. Om vi tänker oss en genomsnittlig bredd på 0,5 mil handlar det om ett område med en yta som är i storleksordningen 80 miljoner m2, vilket motsvarar 8 000 hektar eller 80 000 normala villatomter (1 000 m2). Att anlägga parken tar 2-3 år. Byggnationen innebär att varje verk, max 83 stycken, sätts på ett betongfundament, som förankras genom pålning. Diametern på varje påle ligger på 8 meter. För att anlägga betongfundamenten krävs borrning och muddring, vilket ger upphov till omfattande sedimentspridningar och grumlingar. Grävning i havsbotten måste ske in till land för de elkablar som ska förbinda verken med fastlandet. Sammantaget innebär det ett frisättande av de miljögifter och andra föroreningar, som under lång inlagrats i bottensedimenten. Detta riskerar att försämra vattenkvaliteten och förutsättningarna för de vattenlevande organismerna. Problemet har inte uppmärksammats av Vindkraftbolaget vid sin planering av vindkraftparken.

Per Malmer

Åhus