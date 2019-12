Hårt arbete och nya sätt att jobba har gett resultat

Foto: Tommy Svensson

I valet 2018 var skåningarnas signal tydlig. Det duger inte att människor ska behöva vänta – ibland olagligt länge – på att få vård. När vi i Allians för Skåne tillträdde för ett år sedan, var vi tydliga med våra mål. Vi ska se till att Region Skånes ekonomi blir i balans, vi ska korta sjukhusköerna och vi ska se till att öka tillgängligheten till vården, skriver företrädare för majoriteten i Region Skåne.

Nu ser vi resultaten. Inte minst på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).

Antalet patienter som får vård inom vårdgarantin på CSK blir allt fler. Inte sedan våren 2015 har vi haft så få väntande för vård inom de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver, som vi har nu. Dessutom är det på bara 15 månader som man har lyckats öka tillgängligheten för patienter som får vård inom vårdgarantin från 58 procent i augusti 2018 till 86 procent efter november 2019.

Det är imponerade förbättringar!

En stor del i detta förändringsarbete grundas i ett tydligt ledarskap, och vi är glada över det goda samarbete som vi har med CSK:s ledning.

Samtidigt har också produktionen ökat på sjukhuset där man under 2019 fram till och med november har genomfört runt 400 operationer fler än man hade gjort under samma tid 2018. Bland annat genom att arbeta på nya sätt och titta vad man kan göra annorlunda i alla steg inom operationsverksamheten. Till exempel genom att separera planerade icke akuta operationer och akuta eller livshotande operationer.

Självklart finns det mer att göra. Vägen är lång, men tillsammans har vi kommit en bra bit.

Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete med att bidra till att erbjuda vård inom vårdgarantin till skåningarna.

CSK är ett viktigt positivt exempel som vi är övertygade om att de andra sjukhusen i regionen kan hämta goda exempel från för att förbättra resultatet även på en regional nivå.

Det är ett hårt arbete bakom dessa positiva siffror från all personal på CSK. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete med att bidra till att erbjuda vård inom vårdgarantin till skåningarna. Detta vill vi från Allians för Skåne i sjukhusstyrelse Kristianstad verkligen lyfta och vill rikta en stor eloge till all personal och tacka de för sitt hårda och lyckade arbete under året.

Vi vill också passa på att önska er alla god jul och gott nytt år!

Patrik Holmberg (C)

Ordförande i Sjukhusstyrelse Kristianstad

Dan Ishaq (M)

Förste vice ordförande i Sjukhusstyrelse Kristianstad

Måns Weimarck (L)

Ersättare i Sjukhusstyrelse Kristianstad

Miriam Nilsson (KD)

Ersättare i Sjukhusstyrelse Kristianstad