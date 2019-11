Havet stiger runt Skåne

Anders Holmgrens påstående om att landhöjningen är större än havsnivåhöjningen stämmer visserligen för norra Sverige, men den stämmer inte i Skåne. Här är landhöjningen cirka 0,5 millimeter per år. Men havsytan höjs just nu med över tre millimeter per år, skriver Christer Neideman för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla​