Hissen går inte – begränsar livskvaliteten

Foto: Karin Nilsson

Svaret på den frågan är att just nu går hissen inte alls i fastigheten Pråmgatan 3. Sedan torsdagen den 4 juli står hissen i niovåningshuset, bebott av hyresgäster som har uppnått en ålder av 60 eller mer, stilla. Och informationen från ABK:s sida om vad som händer lyser med sin frånvaro. En lapp på hissdörren talar om att hissen är avstängd, vilket för alla hyresgäster är fullständigt glasklart, skriver Torsten Andersson som bor i huset.

På måndagen fanns det ytterligare en lapp, denna gång med en redogörelse för serviceföretaget Schindler och om hur deras serviceavtal är tänkt att ge service 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vem som satte upp den lappen och avsikten med den är höjt i dunkel.

Kanske var det Schindler som på ett försynt vis ville informera att det finns möjligheter för ABK att teckna denna typ av serviceavtal. Kanske var det ABK som lika försynt ville påskina att "ansvaret" för att få igång hissen igen ligger på Schindler. Oavsett vilket, så är det för mig som hyresgäst fullständigt ointressant att veta vem som skall bära hundhuvudet för att situationen inte är löst. För mig är det självklart att min hyresvärd, ABK, gör allt de kan för att lösa situationen, om det så kostar dem 24 timmar om dygnet, varje dag tills hissen fungerar igen! Semestertider eller icke semestertider!

Som hyresgäst skall jag inte behöva ha begränsat livskvalitet bara för att min hyresvärd inte ser till att de funktioner som ingår i den hyra (inte så billig!) jag betalar fungerar perfekt.

Mina frågor till ABK är:

Har ni ett serviceavtal med något företag som ger oss hyresgäster tillgång till en fungerande hiss 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan och 52 veckor om året. Eller har ni gjort en riskkalkyl som visar att det blir billigare för ABK att bara betala när det inträffar ett driftsstopp och därmed får acceptera väntetider för åtgärder?

När kommer hissen att fungera igen?

Vilka åtgärder gör ni (ABK) för att få igång hissen igen? Att "jaga" Schindler är ett svar som underkänns! NI måste agera om era underleverantörer inte levererar!

Kommer vi hyresgäster att kompenseras på något sätt för denna klart försämrade livskvalitet? Det finns hyresgäster som inte kommit utanför lägenheten under detta, snart en vecka långa, stillestånd.

Så frågan kvarstår: Hur långt går hissen på ABK, när det gäller ansvarstagande och omsorg om sina hyresgäster?

Torsten Andersson

Hyresgäst på Pråmgatan 3, Kristianstad

Jonas Rosenberg, ABK, svarar: ”Tyvärr kan varken vi eller hissleverantörerna garantera att en hiss alltid fungerar”

Hej Torsten!

Hissen är igång sedan torsdag kväll 17.30, men vi beklagar att hissen stått stilla. Tyvärr kan varken vi eller hissleverantörerna garantera att en hiss alltid fungerar. Även om vi har serviceavtal går inte alltid felet att åtgärda omgående, exempelvis vid behov av större åtgärder eller om reservdelar behöver beställas. Felet anmäldes i torsdags, i fredags började Schindler felsöka och åtgärda fel som hittats. Reservdel beställdes som monterades i tisdags, tyvärr hittade Schindler då ytterligare fel. Efter en grundlig genomgång av hissen och åtgärd är den nu i drift.

De boende i huset har erbjudits hjälp att komma upp och ner i fastigheten med hjälp av trappklättrare via vår felanmälan. Vi har också haft möjlighet att under kontorstid hjälpa hyresgäster som har svårt att ta sig ut med mindre ärenden, exempelvis att hämta upp post från postfack till lägenheten. Informationen om ovanstående stöd delades ut under torsdagen då vi då inte visste hur lång tid återställandet skulle ta, vi ber om ursäkt till er hyresgäster att den informationen inte kommit ut tidigare.

När det gäller eventuell ersättning går det bra att vända sig till ABK:s juridikavdelning med sin förfrågan.

Jonas Rosenberg

kommunikationschef på ABK