Tankar går i olika spår så här i valtider. Vissa partier talar om att sänka skatter. Något parti tycker att det är katastrof i Sverige. Andra lovar att behålla skatterna i stort sett på nuvarande nivå med några justeringar.

Det är inte enkelt för den enskilde att se hur det kommer att bli efter valet med all ”överbudspolitik”. Som undertecknad av denna insändare har jag erfarenhet av vad välfärdssamhället innebär för enskilda människor/skattebetalare. Min fru blev sjuk på våren 2016. Man konstaterade en tumör på hjärnstammen. Allt gick fort och alltigenom upplevde vi ett fantastiskt mottagande och bemötande av all personal, bortsett från något enda undantag.

Starka cellgifter och den starkaste strålning man vågade ge avlöste varandra. Allt detta hjälpte inte men det är inte sjukvårdens eller personalens fel. Min fru avled efter nio månader, den 24/12 2016. Under sjukdomstiden hämtade jag ut mediciner för 68 000 kronor, utöver högkostnadsskyddet. Alla behandlingar och all vård har säkert kostat minst en halv miljon kronor men jag har inte behövt betala en krona. Bortsett från 100 kronor per dygn i matkostnad när hon var inlagd för vård. Till och med patienthotellet i Lund var gratis, 40 dygn.

Trots sorgen och saknaden är jag tacksam över att få leva i Sverige där vi alla får vara med och betala via skattsedeln. Jag kommer aldrig att klaga på höga skatter!

Staffan Andersson