Hur har historien tillåtits att bli så förvanskad?

För i dagarna 300 år sedan ändade en kula Karl XII:s liv. Hans levnad solkas ännu av ”fake news” och ”alternativa fakta”.

Karl XII skapade inte det svenska stormaktsväldet. Han fick det i arv och för övrigt under ett par veckors tid år 1700 styrde det från Kristianstad, som han besökte fyra gånger i sin ungdom. Men detta arvrike var till utbredningen inte störst under honom, utan under hans farfar, Karl X. Men Karl XII såg till att det svenska stormaktsväldet förintades. Som krigarkung var han en katastrof för landet.

Myten om honom som en ”arisk” hjältemonark är svår att avliva. Vad säger då arkiven? Jo, att efter nederlaget vid Poltava 1709 tvingades Karl XII i praktiken leva som flykting och bidragsberoende i Turkiet. Redan före Poltava hade ryssarna trängt fram på svenskt territorium. Följden blev att en allt stridare flyktingström sökte sig mot det svenska kärnlandet. Beräkningar för 1715 uppskattar antalet flyktingar i Sverige till minst 20 000. Översatt i dagens befolkningssiffror skulle det innebära, att det på kort tid vällde in närmare 160 000 flyktingar över det svenska rikets gränser. Ungefär i paritet med vad som verkligen hände i Sverige exakt 300 år senare.

Flyktingarna svalt och klagoskrifter skickades till Karl XII i Turkiet. Kungen skrev till sin regering och krävde att de skulle garantera flyktingarna både mat och uppehälle samt fördela dem jämt över landet (ungefär som de nutida politiska ambitionerna). Karl XII lät nu även inrätta landets första statliga flyktingkommission.

Under sina fem år som flykting i Turkiet förändrades Karl XII. När han återvände till Sverige 1714 medföljde ett 60-tal armeniska, judiska och muslimska långivare, som ville bevaka så att kungen betalade sina skulder till dem. Dessa stannade i Sverige i tio år. Judarna och muslimerna fick tillstånd att omskära sina söner och rätt att hålla egna gudstjänster. De flesta av dessa utlänningar hade under tiden dessutom arbete i Sverige.

Freden i Nystad 1721 innebar slutet på det svenska stormaktsväldet, som så länge det bestod bara innehållit hälften svenskar, ungefär en sjundedel finnar, resten balter och tyskar. I riket talades det en mängd språk: lettiska, finska, etniska, samiska, tyska, svenska, danska och norska. Det svenska språket var inte det officiella inom hov och förvaltning.

I statsförvaltningen, kulturlivet, industri och handel vimlade det av utlänningar. När kungen rekryterade medhjälpare var det kunnigheten och lojaliteten som var avgörande, inte hudfärgen eller nationaliteten. Många med invandrarbakgrund nådde högt i maktens boningar. I källmaterialet framträder istället en kung med öppet sinne för det främmande, omgiven av utlänningar i ett välde där många nationaliteter samarbetade.

Ändå, trots obestridliga fakta, hyllas Karl XII ännu 300 år efter sin död inom vissa grupperingar som en lyckosam ”arisk” krigarkung. Hur har historien tillåtits att bli så förvanskad?

Kenth Olsson

Historiker