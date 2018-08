Hur liberala är liberalerna?

Kristianstad är nordöstra Skånes centrum. En ort med alla förutsättningar att vara ett välmående tillväxtcentrum som länkar samman Blekinge med Skåne och drar nytta av båda landskapens kraft och möjligheter. Med detta har man dock misslyckats. Under Liberalernas, Centerpartiets och Socialdemokraternas ledning har man inte bara fortsatt ha Skånes fjärde högsta kommunalskatt, man har också en skolpeng långt under riksgenomsnittet och man har misslyckats med äldreomsorgen och personalpolitiken. Vi har till och med kvalat in i den föga smickrande gruppen ”Sveriges mest segregerade kommuner”.