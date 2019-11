I Sverige sjunker havsnivån

Foto: Tomas Nyberg

Henny Tillberg (L) visar med all tydlighet sin okunnighet när det gäller förståelsen av landhöjningen i förhållande till havsnivån i Sverige. Landhöjningen är i snitt större än de cirka två millimeter som havshöjningen har varit per år sen 1800-talet. Så på vilket sätt kan havsnivån påverka stranden om nivån inte ändras? Att inte ta hänsyn till fakta är väl just den förnekelse som alarmister gör sig skyldiga till hela tiden, skriver Anders Holmgren i Vinslöv.

Det är viktigt att få lite perspektiv på klimatet. Senaste istiden (periodiskt har vi haft sex stycken de senaste 1,8 miljoner åren) hade vi upp till 3,5 kilometer is över vårt land. Denna enorma massa pressade ner jordskorpan ett hundratal meter och när isen på grund av kraftiga klimatförändringar (utan människans inverkan) smälter så höjs jordskorpan igen och havsnivån sjunker. Vi är nu i slutet av denna interglacial, (mellanistid) och så småningom på väg mot nästa istid. Man kan kanske hoppas att koldioxiden, livets gas, kan förlänga värmeperioden något.

Sett över större delen av livets historia på jorden framgår det att vi, tvärtemot vad många kanske tror, inte lever i en ovanligt varm period, utan tvärtom ovanligt kall. Tekniskt sett är vi egentligen fortfarande inne i en istid. Och koldioxidhalten i atmosfären är också historiskt extremt låg, på gränsen till vad jordens växter klarar.

Både medeltemperaturen och koldioxidhalten har varit betydligt högre än idag (det vill säga cirka 14,5 grader C resp. 400 ppm) samtidigt som livet blomstrat, exempelvis under den ”kambriska explosionen” av nya arter (22 grader C resp. 4 000–7 000 ppm).

För att kunna se helheten och erkänna "sanningen" som Tillberg vill så måste man skaffa sig perspektiv.

Att bli hysterisk och skrämma upp sårbara barn i onödan kommer definitivt inte att skapa något positivt.

Anders Holmgren

Vinslöv