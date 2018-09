Integration är hela kommunens ansvar

Vänsterpartiet är starkt kritiskt mot texten i den ansökan som lämnats in till Tillväxtverket och röstade som enda parti för att ansökan skulle avslås i sin helhet. Inte så mycket för att de projekt som ingår är dåliga. Tvärtom, många av dem är riktigt bra. Pengar går till kommunala kärnverksamheter och generella satsningar på området. Skåneidrottens projekt med nattfotboll skriver vi gärna under på och ABK’s satsningar på bosociala verksamheter kan bli riktigt bra.

Men den verklighetsbild som målas upp får oss och säkerligen många av de boende att ilskna till. En horribel beskrivning av Gamlegården med en utgångspunkt i att kriminalitet, trångboddhet, arbetslöshet, otrygghet och "låg kollektiv förmåga" beror på själva områdets invånarstruktur och ska lösas där och endast där. Om vi söker pengar för att bryta segregationen måste de stora problemen människor upplever i de så kallade utsatta områden tas på fullaste allvar. Boendesegregationen, trångboddheten, arbetslösheten och hopplösheten löses ej med lite odlingslotter på områdena, fler kameror och enstaka projekt som förväntas bryta segregationen. Eventuella parallellsamhällen kommer inte att upphöra att existera förrän vi får in människor in i arbete och in i gemenskapen. Men detta är hela kommunens ansvar, inte bara Gamlegårdens eller Charlottesborgs. Inte heller kommer ungdomarna känna mer tilltro till polisen och myndigheterna om dessa myndigheter inte agerar själva för att öka sin trovärdighet.

För den som satt sin fot mer än fem minuter på Gamlegården är punkten om låg kollektiv förmåga en ren förolämpning. Finns det någon annanstans i kommunen det finns så många föreningar av olika slag som just kollektivt försöker lyfta sina frågor och få gehör för sina behov? Ska Kristianstads kommun lyfta trångboddheten är det kanske på sin plats att i ansökan åtminstone skissa på en lösning där bostadsbyggande nämns och ett rättvist kösystem förespråkas.

Ansökan saknar också helt skrivningar om kommunens ansvar. Det finns skrivningar om parallella samhällsstrukturer men inte en rad om den rasism som i synnerhet drabbar unga och i synnerhet tjejer med sjal. Det finns skrivningar om problemen med segregering men inte ett ord om kommunens skyldighet att agera för inkludering. Det finns skrivningar om att prioritera utomeuropeiska kvinnor och män men inte en rad om att motverka den rasism och diskriminering som florerar i vårt samhälle och drabbar dessa grupper som hårdast. Från Vänsterpartiets sida är vi gärna med och diskuterar hur vi minskar segregationen i kommunen men då måste arbetet grundas bland människor som bor i de berörda områdena och inte bland de som på sin höjd passerar med bil på väg till jobbet i kommunhuset.

Från Vänsterpartiets sida skulle vi bland annat vilja förorda kommunala insatser för att underlätta för människor att få en bostad och ett arbete. ABK:s bostadskö behöver förändras och fler invånare måste erbjudas en egen bostad. Om unga och vuxna känner sig trygga från rasistiska påhopp, om de känner sig räknade med, kommer det att leda till att fler känner tillit till samhället i stort. Bara så kan vi bygga ett samhälle tillsammans, utan utsatthet och utan vi och dem.

Ruzica Stanojevic