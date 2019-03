Internatpojkarnas lek med verkligheten

Foto: Kirsty Wigglesworth

Sedan midsommardagen 2016 har jag försökt förstå hur Storbritannien kunde rösta sig ur den Europeiska gemenskapen. Ett besök påföljande höst och de senaste två årens kaos har bekräftat mina misstankar. Folkomröstningen var en enda studentikos lek; ansvarslös, utan egna insatser och visioner om en bättre framtid, skriver CG Wachtmeister.

Själv har jag gått på internatskola i åtta år och känner igen den kultur hos vissa, av elitism, okunskap och respektlöshet för hur folkflertalet tänker, som frodas på dessa lärosäten.

"Let's have this over with" sade David Cameron, påhejad av Etonkompisen Boris Johnson. Han menade: - nu kör vi en omröstning så att vi slipper tjafset om EU medlemskapet, en gång för alla.

Så hade leken med folkviljan påbörjats. Utfallet känner vi nu och hur kraftlöst politikerna försökt lösa situationen med taktik, utan att egentligen känna sina väljare. Varken Cameron eller Johnson förutsåg valresultatet på grund av att de inte förstod hur kärnan av befolkningen tänker. Klasskillnaden visade sig i en total överraskning! Ej heller förstod Cameron Centraleuropas motstånd mot de begärda undantagen.

Foto: Kirsty Wigglesworth

En lek hade blivit till en pinsam och kostsam förlust för Storbritannien. En otidsenlig samhällssyn och därmed en rädsla för det progressiva gemensamma Europa drabbar nu även Sverige. Vi bevittnar en skam.

CG Wachtmeister

Knislinge