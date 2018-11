Jörgen Svensson: Vi förändrar – men ändrar aldrig på vad vi är

Kristianstadsbladet rustar för framtiden. En del behöver vi ändra. Men aldrig på vad vi är.

Foto: Jörgen Svensson

Think. Det är en slogan som IBM:s grundare Thomas J Watson lanserade för över 100 år sedan. Think har egentligen aldrig tydligare förklarats mer än att det handlade om att tänka (think) efter, tänka på alla möjliga aspekter av man företar sig.

Watsons son, Thomas J Watson jr, tog över i mitten av det förra seklet och ledde företaget framgångsrikt genom stora förändringsprocesser. Från räknemaskiner till datorer och vidare. Mycket förändrades. Watson jr sa bland annat: ”Vi behöver ändra på allt, utom vad vi är”.

Det amerikanska jätteföretaget IBM gjorde i veckan en storaffär med ett annat storföretag, Red Hat, som återfinns i mjukvarubranschen. Man kan se den affären som ytterligare ett led i den utveckling, eller transformation, som IBM genomgått. Hur IBM kan ses som det goda exemplet på att det faktiskt går att förändra även ett riktigt stort företag. Om allt detta berättade digitalstrategen och affärsutvecklaren Joakim Jardenberg i sin utmärkta #ensakidag, som bland annat återfinns på Youtube.

Kristianstadsbladet är inne i en kraftfull förändringsprocess, tydligare än på många år. Digitalt lägger vi stora pengar på att bygga om sajterna så att de blir snabbare, mer lättillgängliga och användarvänligare. Papperstidningen kommer att få en lättare ansiktslyftning. Lättillgänglig och användarvänlig. Allt hänger samman.

Men teknisk utveckling och designprojekt i all ära, till syvende och sist handlar ändå allt om innehåll. Det är just därför som vi ännu tydligare nu prioriterar det lokala innehållet.

Vi ska ha kraft att vara på plats och kunna publicera nästan dygnet runt. Vi ska ha kraft och kompetens att kunna granska dem som bör granskas. Östra Göingeredaktionens, med benäget bistånd av Matti Stenrosen, granskning av hur Östra Göinge kommun under flera år gynnat ett enskilt företag och därmed brutit mot de egna riktlinjerna och lagen om offentlig upphandling är ett exempel på både kraft och kompetens.

I tisdags kom nyheten att 24Kristianstad lägger ner i Kristianstad. Sajten finns visserligen kvar, men den ska drivas från Kalmar. Enligt företaget som står bakom 24-sajterna, Lindmarkmedia med bas i just Kalmar, ska den typen av centralisering vara vägen till framgång på den lokala marknaden.

Det tror inte vi på Kristianstadsbladet. Vi tror att det är helt nödvändigt att ha reportrarna centralt i de samhällen vi ska bevaka: vägg i vägg med Gästis i Broby, med den gamla Iföfabriken inom synhåll i Bromölla eller med Rådhus Skåne tvärs över gatan.

Vi behöver ändra på mycket. Förnya oss. En del behöver göras om i grunden. Men aldrig ändra på vad vi är.

Think.

Trevlig helg!