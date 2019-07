Jörgen Svensson: Vilka bilder vi tar eller publicerar är en ren utgivarfråga

Foto: Jörgen Svensson

En bild från en trafikolycka kan ha ett stort nyhetsvärde. Det visar inte minst den efterföljande diskussionen efter förra helgens svåra olycka.

Klockan 16.42 i lördags fick jag ett sms från den tjänstgörande redaktören på Kristianstadsbladet: Är du i Arkelstorp?

Jag förstod direkt att något hänt, en brand eller en olycka. Det var en olycka precis i utkanten av byn, i en korsning som varit olycksdrabbad under många år.

Jag körde ner till byn och parkerade en bit bort från olycksplatsen, där många personer från polis, ambulanspersonal och räddningstjänst arbetade, och gick den sista biten. En bil hade voltat och jag insåg snabbt att det fanns en risk att någon eller några var allvarligt skadade.

Under årens lopp har jag varit på många olycksplatser. Som redaktör har jag redigerat in många bilder från olyckor och bränder, bilder som fel tagna eller fel beskurna kan vara integritetskränkande. Just därför ställde jag mig i en vinkel, bak en ambulans, ungefär 30 meter från den plats där räddningspersonalen arbetade, där ingen skulle kunna bli identifierad, vare sig direkt eller via något registreringsnummer.

En polisman hade tydliga synpunkter på att jag var där, att jag stod just där jag stod för att ta en ”snygg bild” och han tyckte att jag skulle ”visa respekt”. En i ambulanspersonalen skakade på huvudet.

Jag förstår att polis- och ambulanspersonal är hjärtligt trötta på människor som tar bilder eller filmar på olycksplatser, som kanske står i vägen eller som bara är irriterande närgångna.

Men jag gjorde mitt jobb och var definitivt inte i vägen. Det räckte inte att jag berättade vem jag var och var jag kom ifrån, polismannen skakade på huvudet och gick. På tal om att visa respekt.

Jag är den förste att skriva under på att polis och räddningstjänst ska få arbeta ostört på olycksplatser. Vi ska inte vara i vägen i räddningsarbetet, vi ska visa respekt för olycksoffer och anhöriga. Eventuella bilder ska ha ett nyhetsvärde och bidra till att spegla händelsen på ett bra sätt. En bild från en trafikolycka har ett otvivelaktigt nyhetsvärde och den efterföljande diskussionen om att Trafikverket måste göra något åt den olycksdrabbade korsningen visar hur viktig den här rapporteringen kan vara.

Enskilda poliser ska överhuvudtaget inte ha några synpunkter på vilka bilder vi tar eller vilka vi publicerar. Det är helt enkelt inte en polisiär fråga, det är en utgivarfråga.

Till sist: jag kunde säkert undvikit polismannens reaktion från början om jag haft en utrustning på mig som tidigt indikerade att jag faktiskt kom till olycksplatsen som journalist. Från och med i dag är samtliga Kristianstadsbladets bilar utrustade med reflexvästar med Kristianstadsbladets logotype och texten Press. Även min.

Trevlig helg!