Kerstin: Vi ska inte vara utan tv i fem dygn!

Vi börjar med Kerstin, som bor hos ABK och var utan tv i fem dagar i förra veckan.

– Det är ett nytt rekord. Jag ringde Bredbandsbolaget, som sköter detta, flera gånger och de sa att ingen annan ringt. Men när jag pratade med grannarna hade alla samma problem.

– Sedan ringde jag ABK som vi hyr av. De sa att de har inget med detta att göra. Tidigare hade vi Canal Digital, då tog det några timmar för dem att laga när vi ringde. Men ABK bytte leverantör. Då undrar jag om de inte har något ansvar för detta, det är orimligt att vi ska vara utan tv i fem dagar.

Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK, har förståelse för att Kerstin reagerar.

- Tv är viktigt för våra kunder. Det är inte acceptabelt om utsändningen inte fungerat under så många dagar, och det ska vi framföra till Bredbandsbolaget. När det gäller utsändningen eller deras teknik har ABK ingen påverkansmöjlighet, och det är därför all felanmälan ska ske direkt till Bredbandsbolaget. Vi vill också förtydliga att vi inte bytt leverantör, Canal Digital och Bredbandsbolaget har slagits samman under pågående avtalsperiod, vilket inte är något ABK kan råda över.

En äldre kvinna vill tacka "de änglar" som hjälpte henne och maken när de föll olyckligt i rulltrappan i Galleria Boulevard i söndags.

– Min man föll och åkte med huvudet före hela vägen ned och drog med mig i fallet. Flera kom och hjälpte oss, en kvinna som var sköterska såg till oss och följde oss så vi kom hem ordentligt. Som tur fick min man bara ett skadat ben och blåmärken, och jag klarade mig undan med ont i ryggen. Men tack alla inblandade, hälsar hon.

Flitige uppringaren Christer har nu reagerat på musikutbudet i radion. Han anser att det spelas för mycket av de nya låtar som släpps, exempelvis Uno Svenningssons nya.

– Varje dag hör man den flera gånger. Det är dålig fantasi med spellistan i P4, jag hade kunnat sköta den bättre själv. När man mejlar och frågar varför får man heller aldrig några svar från radion.

Birgitta läste om att man inte längre får ta med sig hundar på genomgång i Gallerian. Hon tycker att det är fullständigt galet.

– Det är bedrövligt att man inte kan sitta någonstans på ett kafé här i staden med sin hund. I Stockholm kan lätt gå olika ställen och ha sin fyrbenta vän med sig. Här kan man inte ens sitta på fiket i Gallerian utan att bli utkastad.

– Många kan nu inte gå ut någonstans och fika och ha med sig hunden. De får tänka om innan allt flyttar ut till Hammar. Sedan ska vi ha agility-VM här. Vart ska då alla ta vägen med sina hundar?

En man som kallar sig F D Söndagsskoleelev uppskattar att S gått ut med förslaget om att förbjuda alla religiösa friskolor.

– Men däremot kan man ha söndagsskolor som jag själv gick i. Då kan de som vill ha något religiöst ordna det på sin fritid. Men vanlig undervisning ska inte ha med religion eller indoktrinering av elever att göra.

En annan sak han tar upp är förbudet mot att pilla på mobiler utan handsfree i trafiken.

– Jag ser dagligen minst tio personer som kör och pratar med luren mot örat. Det verkar som om lagen inte haft någon effekt och polisen får nog börja övervaka mer och statuera exempel. Framför man en bil kan det bli ett mordvapen om man gör något fel med mobilen.