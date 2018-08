Klimatförändringen pågår för fullt

Som Nils-Henrik Johnsson i Kb 15/8, påpekar, klimatförändring pågår för fullt.

Sedan klimatöverenskommelsen mellan 200 länder i Rio 1992, där länderna förband sig att minska växthusgaserna så har ändå koldioxidutsläppen fortsatt öka. I stort sett har ingenting gjorts som kunnat vända utvecklingen. Sverige påstås visserligen ha minskat sina utsläpp men exporterat dem till andra länder. Där arbetskraftvillkoren är urusla. Nyligen publicerades resultat i Nature Geoscience vilka bygger på observationer från tre varma perioder under de senaste 3,5 miljoner åren när världen var 0,5 ° C-2 ° C varmare än de förindustriella temperaturerna under 1800-talet. Rapporten förtydligar det vi redan vet.

Utdrag ur rapporten:"Även om våra utsläpp slutade idag, skulle det ta århundraden till årtusenden för att nå jämvikt. Den temperaturnivå som nu är ett faktum är tillräcklig för att betydande förändringar kommer att ske beträffande temperatur, och miljöpåverkan på ecosystemet. Uppenbart är att havsnivån kommer att stiga avsevärt." Och andra klimatforskare säger i stort samma sak. Det finns inte något bevis för att d s k "Tipping piont:en" (brytpunkten där klimatet söker en ny, okontrollerad, högre temperaturbalans) inte överskridits.

Detta medan de som har politisk makt att förändra, har fortsatt pratet om tillväxt, som om ingenting hänt. Vi fortsätter producera berg av varor som kasseras. För systemet kräver ständig tillväxt för att inte kollapsa. Det torgförs en övertro att ny teknik kommer att lösa klimatproblemen. Så gynnas t ex elbilar, elcyklar och snabbtåg mellan storstäder, som vägen fram mot klimatsmart anpassning. Medan verkligheten inte är lika enkel. Så visar det sig att, t ex. elbilslösning inte är mycket mer miljö och klimatsmart än gammal teknik. Bara nyproduktion påverkar klimat och miljö lika mycket som 25 års nyttjande av en gammal bensindriven bil. Och så kan vi höra inrikesminister som tycker det är för dyrt att hålla landet med vattenbombplan. Och detta medan de stora bankerna tillåts göra enorma vinster årligen. Med rådande "tillväxtfilosofi" finns tyvärr ingen lösning. Det krävs helt andra lösningar.

Bo Samuelsson

Medlem i Kommunistiska Partiet