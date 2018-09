Kommer du som väljare göra ett genomtänkt beslut innan du röstar?

Demokrati som styrelseskick är inte perfekt men är det någon som kan komma på ett styrelseskick som fungerar bättre? Det gäller fundera på vad är det egentligen jag röstar på innan jag lägger min röst den 9 september. Tror det gäller alla oss väljare. Jag vänder mig dock speciellt till dig som potentiell SD-väljare och anledningen är röran under de senaste fyra åren. En röra som är en följd av utsparkade riksdagsledamöter, politiska vildar och tomma SD-stolar i kommuner och landsting.

Jag vill absolut inte förminska dig som väljare om du eventuellt valde att rösta på SD i valet 2014. Partiet hade en problembeskrivning som många väljare tyckte känna igen sig i. Det är viktigt att politiker i alla partier tar folks oro på allvar. Dock har SD i regel inga lösningar på problemen de identifierar. Att partiet inte är lösningsorienterat bekräftas av att man tycks anse att alla problem beror på en enda sak: invandringen.

Är det bra att ett parti väljer att spela i egen liga när det gäller ”de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” och som bl a uttrycks i den svenska skolans läroplaner?

Vill vi det ska vara lösningsorienterade partier eller problemorienterade missnöjespartier som skall företräda oss under den kommande mandatperioden?

Önskar vi att det blir mer ordning eller reda i politiken efter höstens val eller vill vi ha mer kaos och röra i politiken?

Har det parti (SD) som i årets val kanske kommer nå den största valframgången, tillräckligt många kandidater som har kapacitet att infria förväntningarna från deras väljare?

Demokratin bygger på majoritetsbeslut. Partier som inte har egen majoritet måste samarbeta om man skall få igenom sina beslut. Kan man inte samarbeta och skapa en majoritet bakom besluten, då har man ingen makt.

Jag har gjort mitt val eftersom jag gick med som medlem i Centerpartiet under 2017. För min del gör jag bedömningen att det är uteslutet att något av de andra sju partierna i nuvarande riksdag kommer att samarbeta med SD under den kommande mandatperioden. När det gäller Centerpartiet är jag dessutom övertygad om att så är fallet. Genom SD:s sätt att agera i riksdagen under mandatperioden har partiet ”straffat ut sig”. Det är inte de andra sju partiernas fel. Genom att föra fram en värdegrund som avviker från det svenska samhällets gemensamma värderingar har SD gjort sig omöjligt som samarbetspartner.

Mårten Nobin (C)

kandidat riksdagsvalet