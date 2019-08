Kommunen som lät sig förföras

Foto: Tommy Svensson

En stjärna på min liberala himmel har efterhand falnat betydligt, för att nu börja vi få bekräftat hur fel du och dina allierade i maktposition hade, när ni gick på slottsherren på Hammarshus förförelseakt, skriver Åhusbon Rolf Terve i en insändare riktad till kommunalrådet Pierre Månsson. Pierre Månsson svarar.

C4 Shopping-projektet presenterades ursprungligen, som blivande en av de största handelsplatserna i Skåne med fem miljoner besökare årligen. Med 66 öppettimmar per vecka blir det i runda tal 3 300 timmar per år, vilket innebär 1 500 nya besökare varje timma i snitt året runt! Tusen nya arbetstillfällen! Folk skulle komma från nord och syd, från öst och väst, som det sjöngs i den gamla läsarepsalmen. Centrum skulle få sitt stänk av härligheten och blomstra. När strömmen av köpsugna handlat i Hammar, skulle man kunna åka in till Kristianstad och kanske köpa en glass. Kommunen har bara glömt att skylta vårt inre handelscentrum från de stora tillfartsvägarna!

Nu kommer sanningen, stora affärsdrakar har fått nog och inledningsvis lämnar city, där vi bara sett början. Hur många befinner sig i samma situation? Vänta bara några år så kommer allt att ordna sig och centrum bli utnämnt till Årets centrum, berättar kommunledningen i sin nymornade panikreviderade framtidsvision. Vi kommer att investera 1,5 miljoner!

Oj, oj, oj! Nu måste oroliga handlare och ägare av tomma lokaler andas morgonluft. Du nämner nätet, som den allt mer ökande handelsformen, men då blir ju etableringen av två gigantiska handelscentrum, ett i innerstan och ett tre kilometer därifrån, ännu mer obegripligt. I ditt i radion (16/8) försvarstal nämns, att vi politiker bestämmer inte var innevånarna ska handla, men ni kan inte frånta er ansvaret för hur och var, samt rimligheten i en kommunpåverkad överetablering?

Nu talas det skärrat om vikten av samlad reparationsaktivitet med kommun, handlare, fastighetsägare och kommuninnevånare. När lyssnade ni till kommuninnevånarna senast? Hade vi fått vår hårt motarbetade folkomröstning, hade Hammarsgiganten aldrig blivit uppförd för handel. C4 Shopping projektet såldes in som komplementhandel och dragplåster till centrum, där verkligheten blev att 80 procent av centrums butiker flyttades ut dit eller dubbelexponerades där!

Vi lever i en förändringens tid säger du och visst, men hur många ser fram emot att ströva genom en innerstad med i huvudsak affärsdecimerade butikslokaler som minne från en aktiv ljus tid. Förändring behöver inte innebära att attraktiva delar som handel tillåts försvinna. Här bör alla hjälpa till att stärka förutsättningarna. Handelsupplevelser är ett av ett centrums viktiga huvudmotorer.

I din radiointervju påpekar du att sju till åtta kronor i parkeringsavgift för att handla för tusen kronor är en struntsumma. Kanske för ett kommunalråd med gratis tjänsteparkering. För din uppdatering till verklighet kostar två timmars närparkering 24 kronor! En betydande summa för den som inte har råd att handla för en tusenlapp och lite begränsad i steget!

Kung Christian den IV är för evigt ihågkommen för att ha skapat vår älskade stad. Låt nu inte du Pierre under din politiska verksamhet bli ihågkommen för det motsatta.

Rolf Terve

Åhus

”Vi varken kan eller får skydda utvalda företagare från konkurrens”

Pierre Månsson svarar:

Nej du, Rolf. Någon gratis tjänsteparkering har jag aldrig haft. Precis som så många andra som jobbar i centrum parkerar jag oftast billigt i utkanten och promenerar en bit. Hela poängen med parkeringsavgifter är att folk fungerar på det viset. Gratisparkering i centrum leder i stället till att de som bor och arbetar lägger beslag på de centrala P-platserna så att kunder och besökare blir utan.

Det förvånar mig att du kallar dig liberal, samtidigt som du förespråkar en sovjetisk planekonomi där politiker ska avgöra vilka företag som ska få etablera sig. I en marknadsekonomi som vår kan det omöjligt vara en uppgift för lokalpolitiker att bedöma hur många klädbutiker, frisörer eller bensinmackar en kommun ska tåla innan det kallas överetablering. Vi varken kan eller får skydda utvalda företagare från konkurrens, oavsett om de finns i Kristianstad, Hammar eller Tollarp.

Att bygga Kristianstad var inget som Christian IV gjorde på egen hand. Att utveckla den är också något vi måste göra tillsammans. Handelsstaden Kristianstad har upplevt många med- och motgångar under fyra sekel. Ingen gång har staden lyfts ur en svacka genom att folk har lagt sig ner och ropat på döden. Även den här gången tror jag att vi gör mest nytta genom att kavla upp ärmarna, rikta blicken framåt och jobba tillsammans. Företagare, fastighetsägare, politiker, myndigheter, föreningar, kulturinstitutioner och kommuninvånare behöver tillsammans komma med kreativa idéer och insatser för att utveckla centrum för alla inriktningar. Och den som vill värna handeln i centrum gör det bäst genom att helt enkelt handla där.

Pierre Månsson

Kummunalråd Kristianstad