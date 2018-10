Låt barnen stå för utklädningen och låt djuren vara naturligt bedårande

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Halloween innebär kusligt skoj, men det för också med sig riktigt läskiga faror för katter och hundar. Därför bör vi vidta försiktighetsåtgärder för att göra dagen till ett nöje och inte en fara, för alla.

Håll alla sötsaker och godis utom räckhåll för djuren, och se till att barn och gäster är medvetna om att inte dela med sig av dessa till djuren. Många djur kan inte motstå från att provsmaka små godbitar – med pappret fortfarande på – som kan innehålla giftiga ingredienser såsom choklad och xylitol. Ljus och urgröpta pumpor kan orsaka brännskador och starta bränder, så se till att dessa också är utom räckhåll och inte kan bli omkullvälta.

Utklädda besökare kan få det mest vänliga djuret att bli skyggt och benäget till att rymma eller till att bita. Stanna med dina djur i ett tyst rum, på avstånd från dörren, och se till att de är mikrochippade och bär halsband med en aktuell ID-bricka, om olyckan är framme. Gå med din hund på en promenad innan bus-eller-godis börjar, och håll alltid dina djur inomhus – om de lämnas obevakade utomhus är de lätta offer för grymma människor, särskilt under denna tid på året.

Kostymer kan försämra djurs förmåga att se, röra sig och andas, och de för också med sig en risk för kvävning. Så låt barnen stå för utklädningen och låt katter och hundar vara naturligt bedårande.

Sascha Camilli

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)