Låt Martin Luther King inspirera oss 50 år efter sin död!

Foto: Charles Kelly

I dag är det 50 år sedan en av 1900-talets stora gestalter, baptistpastorn Martin Luther King, mördades i Memphis, Tennessee.

Han var där för att stödja strejkande svarta renhållningsarbetare i deras kamp för drägliga arbetsvillkor. Undertecknad och en del andra studenter hade förmånen att träffa honom i Stockholms kårhus i mars 1966 och höra honom tala om sin kamp.En relativt kortvuxen man med stor utstrålning och karisma.

Vi är väl många som ännu minns hans fantastiska tal vid Lincoln Memorial i Washington 28 augusti 1963 inför 250000 åhörare "I have a dream... "Ett av historiens främsta tal i sin glöd, sitt engagemang, retorik, bibliska förankring med mera som blev en viktig inspiration till de svartas kamp för mänskliga rättigheter (kan höras på You Tube). Det talet och hans outtröttliga kamp för de svartas rättigheter ledde ju till att Lyndon Johnson kom att skriva på en deklaration att svarta hade samma rättigheter som vita (Jag undrar om en viss D. Trump hade skrivit på?)

I sin ideologi och kamp var han förutom av sin tro, främst inspirerad av Mahatma Gandhi, som han en gång doktorerat på. Han levde helt efter sina principer om icke-våld och inspirerade ständigt sin medborgarrättsrörelse att också leva efter dessa principer även om han mötte motstånd tom. i de egna leden. Han fick Nobels fredspris 1964.

I hans sista tal 3 april 1968, dagen innan han mördades möter vi samma passion och glöd som 1963, men också en föraning om att han kanske inte hade så lång tid kvar."I have been on the mountaintop" (finns också på You Tube).

I dessa dagar med tilltagande våld, ofta dödligt sådant i våra storstäder och ute i världen, är det viktigt att vi erinrar oss King och hans kamp med icke-våld som princip. King har bland annat sagt följande: "Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad" "Icke-våldets efterskörd är kärlekens gemenskap i samhället, medan våldets efterskörd är tragisk bitterhet."

Carl-Henrik Henriz

Olseröd