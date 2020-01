Maffia med knarkhandel i Sverige

Under lång tid har de politiska partierna på olika sätt fört diskussionen om de många våldsdåden i vårt land. Framförallt skjutningar och mord samt sprängningar tas upp. Massmedia har en intensiv rapportering och följer polisens insatser mycket noggrant. Den politiska diskussionen resulterar ofta i att regeringen anses bära ett stort ansvar för förhållandena. Ett parti skördar särskilt opinionsmässiga framgångar genom att påstå att invandringen är orsaken till det ökande våldet, skriver Torsten Jeppsson, Kristianstad.

I sammanhanget vill jag erinra om förbudstiden i USA. Under tiden 1920 till 1933 var tillverkning, transport, import, export och försäljning av alkoholhaltiga drycker förbjuden i USA. En lukrativ, ofta våldsam, olaglig alkoholmarknad blomstrade. Kraftfulla gäng, maffian, med våld i form av mord, skjutningar och utpressning växte upp. Alltså en situation med en synnerligen snarlik situation som den vi nu har i Sverige. För en tid sedan gick en dokumentär på Kunskapskanalen, som relaterade hur FBI försökte råda bot på situationen i USA. Enligt filmen tog det nästan 70 år det vill säga fram till cirka 1990, innan denna brottslighet kunde anses avvärjd. Å andra sidan hade då sedan länge knarket blivit ett nytt problem.

... narkotika till en kostnad om 31 miljoner kronor per vecka passerar människokroppar i huvudstaden.

Hos oss nu handlar det inte om sprit utan om narkotika. Vid en intervju i radions P 1 i lördags, 14 december, med vår högste polischef, relaterades den undersökning via avloppsvattnet i Stockholm, vilken gav som resultat att narkotika till en kostnad om 31 miljoner kronor per vecka passerar människokroppar i huvudstaden. Mängden narkotika i omlopp kan vara betydligt mera eftersom troligtvis inte allt som kommer till området intas. Svinn förekommer i all försäljning och kanske i rätt avsevärd utsträckning med förbjudna varor.

I Stockholmsområdet rör sig cirka en miljon personer varje dag. Anta att av Sveriges totala befolkning om cirka tio miljoner, säg åtta miljoner, använder knark i samma utsträckning som i det området. Då intas narkotika motsvarande 8 x 31 = 248 miljoner kr varje vecka. På ett år blir detta då 248 x 52 = 12 896 miljoner kronor eller cirka 13 miljarder kr. Det är mer än vad migrationen är kostnadsberäknad till detta år, tolv miljarder.

Det är våra knarkare och deras släktingar, som inte ingriper och stoppar missbruket, som är orsaken till att knarkmaffiorna finns här.

Vilka intar all denna narkotika? Invandrarna? Med stor sannolikhet inte. Det mesta förbrukas av oss som är födda i detta land. Det är våra knarkare och deras släktingar, som inte ingriper och stoppar missbruket, som är orsaken till att knarkmaffiorna finns här. Infödda svenskar är alltså den största orsaken till alla de mord och sprängningar, som äger rum i vårt land.

Utan att det kommer till någon större uppmärksamhet i debatten, kan man alltså konstatera att vi svenskar tillåter oss att använda de förbjudna narkotiska preparaten till samma stora kostnad som den synnerligen starkt kritiserade invandringen betingar!

Torsten Jeppsson

Kristianstad