Mest sänkt skatt för vem?

Så här i valtider blir debatten om skatter extra intensiv. Den har dock ganska kontinuerligt pågått under de senaste tre mandatperioderna.

Ett återkommande mantra från Alliansens företrädare både under deras två mandatperioder och även under senare år är att de har sänkt skatten ”särskilt för låg- och medelinkomsttagare”. Det som har förvånat och irriterat mig är att under alla dessa år så är det ingen, vare sig bland medlemmar i oppositionspartierna eller bland ”grävande journalister i media” som har besvärat sig med att kontrollera sanningshalten i Alliansens påstående. Oavsett vilken politisk inställning man har så bör det väl inte vara fel att ta fram fakta i sakfrågorna. I brist på annat så har jag därför själv försökt att undersöka hur det förhåller sig. Det har jag gjort med hjälp av internet och en sajt som heter www. ekonomifakta.se och fliken ”Så har din skatt förändrats”. Jag har där valt att kolla hur den statliga skatten har förändrats under åren 2006-2014 när Alliansen regerade. Gå gärna in var och en och kolla så att jag har gjort rätt. Finns tveksamheter så kanske Skatteverket kan bistå med mera fakta. Så här blev utfallet av min undersökning:

A-kassa/Sjukpeng/Pension 25000 / mån = sänkt skatt per år 0 kronor

Arbetsinkomst 25000 / mån = sänkt skatt per år 25511 kronor

Arbetsinkomst 50000 / mån = sänkt skatt per år 36716 kronor

Arbetsinkomst 100000 / mån = sänkt skatt per år 41876 kronor

Jag tycker som sagt att det är bra om man har fakta i frågorna som man debatterar. Sen är det upp till var och en att tycka och tänka vad man vill. Om ovanstående är riktigt så tycker jag att det är lite blygsamt att man inte vill tala om att det faktiskt är de som har de högsta inkomsterna som har fått störst skattesänkning. Man kan ju missa många röster bland höginkomsttagarna genom att påstå motsatsen. Eller kanske har de ändå kollat in på bankkontot hur det förhåller sig?

Skattebetalare och höginkomsttagare